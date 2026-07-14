UE.- AMP.- La UE abre otro grupo de capítulos con Ucrania y Moldavia un mes después de iniciar sus procesos de adhesión

El vice primer ministro de Ucrania, Taras Kachka; la comisaria de Ampliación, Marta Kos; y el ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha abierto este martes otro grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia, el número seis sobre las relaciones exteriores, apenas un mes después de que dieran inicio las negociaciones formales para la integración de Kiev y Chisinau en el bloque comunitario con la apertura de los también conocidos como capítulos fundamentales.

Durante la tercera reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia, celebradas ambas hoy en Bruselas, la UE, Ucrania y Moldavia han firmado la apertura del grupo temático que abarca el comercio y las políticas internacionales, así como la política exterior y de seguridad, incluyendo los siguientes capítulos de negociación: el número 30 de relaciones externas; y el número 31 de política exterior, seguridad y de defensa.

Es el segundo bloque de capítulos de negociación que se abre con estos dos países, después de que el pasado 15 de junio se hiciera con los fundamentales, que versan sobre el Estado de derecho y derechos fundamentales, el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.

UN HITO PARA UCRANIA

"A tan solo un mes de la apertura del grupo 1 y dos semanas después del inicio de la presidencia irlandesa, hoy hemos alcanzado otro hito en el proceso de adhesión de Ucrania a la UE", ha celebrado en declaraciones remitidas en un comunicado Thomas Byrne, el ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

En su opinión, la apertura del segundo grupo de capítulos demuestra "el compromiso" del Ucrania por avanzar con la mayor celeridad posible. "En estos tiempos difíciles, la ampliación representa una inversión estratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad tanto para la UE como para Ucrania", ha asegurado.

El vice primer ministro ucraniano, Taras Kachka, por su parte, ha constatado que aún es mediados de julio y que se ve que, "con este ritmo", el progreso "se puede lograr literalmente cualquier día". "Sabemos que hay unidad entre los Estados miembros, nadie se opone a la apertura de más grupos de capítulos", ha señalado.

Además del ministro irlandés, al acto ha acudido la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el vice primer ministro de Ucrania, que también estuvo presente en la apertura del primer 'clúster' el pasado 15 de junio.

MOLDAVIA OFRECE SU APRENDIZAJE A LA UE

En el caso de Moldavia, cuyo acto se ha celebrado horas más tarde, el ministro irlandés ha saludado que Moldavia haya dado "un paso más" a su integración a la UE, demostrando "la importancia" que se otorga también a su agenda de ampliación por ser "un socio fiable para nuestra unión".

En una rueda de prensa posterior, el primer ministro moldavo, Eugen Osmochescu, ha celebrado el hito y ha ofrecido el aprendizaje de su país ante los "repetidos ataques híbridos" y "violaciones del espacio aéreo" de Rusia a la "seguridad de Moldavia, pero también de Europa".

Esa misma experiencia ha destacado la comisaria de Ampliación: "Moldavia ya está contribuyendo a proteger la seguridad europea, se ha convertido en uno de los países europeos con más experiencia en la lucha contra las amenazas híbridas a las sociedades democráticas". Por ese motivo, ha sostenido que "una Europa más segura incluye a Moldavia".

AMBOS QUERÍAN ABRIR TODOS LOS CAPÍTULOS EN JULIO

Con este segundo grupo, Ucrania y Moldavia ya han abierto siete del total de 33 capítulos del proceso de adhesión y les faltaría por iniciar las negociaciones del grupo de capítulos número 2 de mercado interior, el 3 de competitividad y crecimiento inclusivo, el 4 de agenda verde y conectividad sostenible, así como el 5 de recursos, agricultura y cohesión.

Kiev y Chisinau han expresado en reiteradas ocasiones su deseo de poder abrirlos todos antes de que acabe el mes de julio, cuando dé inicio el parón veraniego en Bruselas. La comisaria Kos también ha indicado en una rueda de prensa posterior a la firma su voluntad de abrir el resto de clústeres restantes "lo antes posible", subrayando que "están todos técnicamente listos".

"El progreso del ingreso de Ucrania en la UE es muy sólido. En ningún ámbito es más sólido que en el de las relaciones exteriores. La apertura de este clúster hoy es una muy buena noticia. Como siguiente paso, deberíamos proceder a la apertura de los cuatro clústeres de negociación restantes lo antes posible", ha indicado.

Sobre el progreso de Moldavia ha destacado que "va por muy buen camino" y que "ha hecho mucho" en el campo de la transformación judicial, sobre el pluralismo mediático o sobre la lucha contra la corrupción, algunas de las tareas "más exigentes" de entre los grupos de capítulos.

El ministro irlandés ha indicado por su parte que hace dos meses este "supermartes" era "inimaginable", así que ha abogado por "hacer balance" y poner en valor los avances dados hasta el momento en el que caso de que no se abran el resto de capítulos antes de que acabe el mes. "En nombre de la presidencia irlandesa seguiremos trabajando muy duro", ha añadido.

"SUPERMARTES" EN BRUSELAS

También el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha celebrado este "supermartes" que concentra en una jornada avances con cuatro países candidatos --Montenegro, Moldavia y Albania, además de Ucrania-- y ha puesto en valor que es prueba de "un nuevo impulso que España apoya fuertemente".

Por ello, ha confiado en que este "enfoque apoyado en méritos" permita abrir lo que resta de capítulos de negociación para Ucrania y Moldavia a la mayor "brevedad, a la vuelta del verano", al tiempo que ha descrito a Montenegro como el "alumno más aventajado" por tener más de la mitad de los bloques de negociación abiertos y ha subrayado que Albania "también va por muy buen camino".

Además de Ucrania y Moldavia, otros países candidatos como Montenegro y Albania celebran este martes en la capital comunitaria sendas conferencias de adhesión con la Unión Europea.

En el caso de Montenegro, el país que más avanzado va en su proceso de adhesión al bloque, ha cerrado otros dos capítulos adicionales, una vez superado el ecuador de su proceso de integración; mientras que Albania empezará a cerrar sus primeros capítulos tras haberlos abierto todos en noviembre de 2025.