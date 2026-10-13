La UE abre con Ucrania y Moldavia más de la mitad de los bloques de negociación para su adhesión

El viceprimer Mvnistro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Vsevolod Chentsov, durante la Cuarta Conferencia de Adhesión con Ucrania - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha abierto este martes con Ucrania y Moldavia dos nuevos bloques de negociación para la adhesión de Kiev y Chisinau al club comunitario, centrados en el mercado interior y la competitividad económica, con lo que los países candidatos suman ya cuatro de los seis bloques previstos en su proceso de integración europea.

Así lo han acordado durante sendas conferencias intergubernamentales de adhesión, celebradas este martes en Luxemburgo, un día después de que los Veintisiete dieran su visto bueno a la apertura de estos dos nuevos bloques y establecieran las condiciones que deberán cumplir los dos países para poder cerrar provisionalmente los capítulos de negociación correspondientes.

La apertura de estos grupos de capítulos supone un nuevo avance en el proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia, que ya habían iniciado en julio las negociaciones correspondientes al bloque de relaciones exteriores y que aspiran ahora a completar la apertura de los dos bloques restantes antes de que finalice 2026.

En concreto, estos grupos de negociación abarcan un total de 17 capítulos relacionados con el funcionamiento del mercado único, la libre circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales, así como con la política industrial, la fiscalidad, la transformación digital, la educación, el empleo y la investigación.

"RUSIA NO NOS IMPEDIRÁ INCORPORAR A UCRANIA A LA UE"

"Rusia no nos impedirá incorporar a Ucrania a la Unión Europea", ha afirmado la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante una rueda de prensa tras la conferencia de adhesión con Ucrania, en la que ha destacado los avances de Kiev pese a las dificultades derivadas de más de cuatro años de guerra.

"La apertura de dos nuevos bloques es una buena noticia, pero no nos detendremos aquí. El siguiente paso es abrir los dos bloques de negociación restantes lo antes posible", ha añadido Kos, quien ha destacado que las reformas tendrán "beneficios reales para los ucranianos", al facilitar la actividad de las empresas en el mercado europeo, atraer inversiones y favorecer la creación de empleo.

Por su parte, el viceprimer ministro ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Vsevolod Chentsov, ha celebrado la apertura de los nuevos bloques como un paso decisivo hacia la incorporación de su país a la UE y ha destacado que los nuevos 17 capítulos representan "el núcleo económico del proceso de adhesión de Ucrania".

"Esto demuestra lo que se puede conseguir cuando Ucrania cumple sus compromisos y la Unión Europea está unida y preparada para avanzar", ha afirmado, antes de agradecer a la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE sus esfuerzos para alcanzar un consenso entre los Estados miembro.

Chentsov ha asegurado que Kiev mantiene su compromiso de aplicar las reformas necesarias para la adhesión "lo más rápidamente posible" y ha defendido que la integración europea debe servir no solo para reconstruir las infraestructuras y capacidades destruidas durante la guerra, sino también para transformar el modelo económico ucraniano.

MOLDAVIA ESPERA QUE LA ADHESIÓN ANIME A CIUDADANOS A REGRESAR

Por su parte, en otra rueda de prensa celebrada tras la conferencia de adhesión con Moldavia, la viceprimera ministra moldava para la Integración Europea, Cristina Gherasimov, ha celebrado la apertura de estos grupos de capítulos y ha expresado su confianza en que estas reformas contribuyan a mejorar las oportunidades laborales y económicas de sus ciudadanos y animen a regresar a quienes han emigrado al extranjero.

"Estos cambios pueden dar a la gente más razones para quedarse, regresar e invertir en Moldavia", ha afirmado Gherasimov, quien ha destacado que los nuevos capítulos de negociación permitirán reforzar los derechos laborales, mejorar la protección de los consumidores y facilitar el acceso de las empresas moldavas al mercado europeo.

La comisaria europea de Ampliación ha destacado que los avances de Moldavia ya están dando resultados concretos, recordando que Bruselas desembolsó la semana pasada otros 157 millones de euros en el marco del Plan de Crecimiento para el país, y que nuevas reformas podrían permitir movilizar hasta 500 millones de euros en total antes de que finalice el año.

En este sentido, Kos ha desvelado que los dos bloques de negociación restantes están "técnicamente preparados" para su apertura y ha animado a Chisinau a mantener el ritmo de reformas. "Negociar otros dos bloques es una gran noticia, pero, por supuesto, no nos detendremos aquí", ha afirmado, reiterando el compromiso de Bruselas de acompañar a Moldavia hasta su plena incorporación a la Unión Europea.