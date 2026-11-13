La UE acuerda dar más permisos gratuitos para emitir CO2 a las industrias que más energía consumen

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BRUSELAS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para aumentar los permisos gratuitos de emisión de CO2 que reciben las industrias con un elevado consumo de energía, como las químicas, papeleras o cerámicas, con el objetivo de reducir sus costes y evitar que trasladen su producción a países con normas medioambientales menos exigentes.

El pacto contempla unos 121 millones de derechos de emisión sin coste para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, después de que una revisión de los criterios europeos de reparto redujera las cantidades previstas para determinadas empresas y generara críticas entre los sectores afectados y varios Estados miembro.

Estos permisos forman parte del régimen europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las compañías a disponer de un derecho por cada tonelada de CO2 que emiten, aunque algunas reciben parte de ellos gratuitamente para limitar los costes que supone cumplir con esta obligación.

En concreto, el número de autorizaciones que corresponde a cada instalación se determina a partir de distintos valores de referencia, entre ellos el consumo de calor y combustible necesario para su actividad, cuya actualización el pasado junio supuso una reducción de las cantidades que podían recibir determinadas empresas durante los próximos años.

Ante esta situación, la Comisión Europea presentó en julio una propuesta para modificar el reparto y poner a disposición de las compañías unos 88 millones de permisos, a los que el Consejo y la Eurocámara han acordado añadir otros 28 millones que habían quedado sin asignar porque algunas instalaciones no cumplían requisitos como realizar auditorías de eficiencia energética o disponer de planes de neutralidad climática.

A ellos se sumarán otros cinco millones reservados para las actividades más expuestas al riesgo de deslocalización, conocido como "fuga de carbono", mientras que los derechos que no lleguen a utilizarse se destinarán a los fondos europeos de Modernización e Innovación, que financian inversiones y proyectos para reducir las emisiones contaminantes.

La reforma se centra en los sectores para los que no existe un valor de referencia específico por producto y cuyos permisos gratuitos se calculan, por tanto, a partir del consumo de calor y combustible, como ocurre con determinadas actividades de las industrias química, alimentaria, papelera, del vidrio y cerámica.

"Lo que al principio parecía imposible se ha conseguido: Europa ha escuchado al sector cerámico. El acuerdo responde a lo que llevamos un año reclamando junto a la industria. Reconoce sus particularidades y sus dificultades para descarbonizarse, amplía los derechos gratuitos de emisión disponibles y prevé una reserva para establecer criterios específicos que atiendan a la realidad de la cerámica", ha subrayado el eurodiputado 'popular' Esteban González Pons.

El acuerdo todavía deberá recibir el visto bueno formal del Consejo y del Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva, tras lo cual la Comisión establecerá las normas necesarias para calcular las asignaciones que corresponderán a las instalaciones afectadas.