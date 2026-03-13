UE.-AMP.- La UE critica que Trump levante las sanciones al petróleo ruso: "Afecta a la seguridad europea"

HANDOUT - 09 March 2026, Belgium, Brussels: EU Council President Antonio Costa speaks during a video call with Leaders of the Middle East. Photo: Alexandros Michailidis/EU Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

BRUSELAS 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido este viernes de que la decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es "muy preocupante" porque "impacta en la seguridad europea", al considerar que cualquier relajación de las medidas económicas contra Moscú puede reducir la presión internacional sobre el Kremlin.

"La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", ha señalado el mandatario portugués en un mensaje publicado en redes sociales.

Costa ha subrayado que mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es "decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera", considerando que las sanciones siguen siendo una de las principales herramientas para forzar a Moscú a sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

"Debilitar las sanciones aumenta los recursos de Rusia para continuar la guerra de agresión contra Ucrania", ha advertido el presidente del Consejo, quien ha alertado de que cualquier relajación de estas medidas podría reforzar la capacidad financiera rusa para sostener la ofensiva militar.

También la Comisión Europea ha defendido mantener la presión económica sobre Moscú y ha insistido en que las sanciones energéticas siguen siendo un instrumento clave para limitar los ingresos procedentes del crudo ruso.

"El tope al precio del petróleo y nuestras sanciones contra Rusia están bien orientadas y siguen en vigor también en la actual situación de volatilidad en los mercados", ha señalado la portavoz comunitaria Siobhan McGarry durante la rueda de prensa diaria en Bruselas.

Según ha defendido el Ejecutivo comunitario, este mecanismo ha sido "eficaz para reducir los ingresos por exportaciones de petróleo ruso mientras se mantiene la estabilidad de los mercados energéticos", subrayando que los volúmenes de exportación de Moscú se han mantenido relativamente estables pese a la caída de los ingresos.

"NO ES EL MOMENTO DE RELAJAR LAS SANCIONES CONTRA RUSIA"

Bruselas ha reiterado además el mensaje trasladado esta semana por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien también ha advertido de que "no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia", en plena guerra en Ucrania.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que Moscú está beneficiándose del actual contexto geopolítico y ha señalado que el Kremlin ha llegado a ingresar "unos 150 millones de dólares adicionales al día por las ventas de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo", lo que, a juicio de Bruselas, refuerza la necesidad de mantener la presión economómica.