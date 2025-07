Von der Leyen arremete contra extremismos para defenderse en una moción que sólo avala la extrema derecha

Socialistas, liberales y verdes rechazan la moción pero acusan a la conservadora alemana de favorecer alianzas con la ultraderecha

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha arremetido este lunes contra los extremismos y defendido su gestión durante la pandemia para defenderse de la moción de censura a la que se someterá este jueves en el pleno del Parlamento Europeo, a petición de un grupo de eurodiputados de partidos de extrema derecha y populistas que denuncian la opacidad con la que la alemana negoció la compra de vacunas contra el coronavirus con los grandes laboratorios.

"La verdadera historia de la pandemia no es lo que los autores de la moción de censura intentan contar. Todos deberíamos estar profundamente orgullosos y no debemos dejar nunca que los extremistas y los teóricos de la conspiración reescriban esta historia", ha zanjado la conservadora alemana, en el debate sobre la moción celebrado en Estrasburgo (Francia).

El pleno de la Eurocámara someterá este asunto a una votación nominal el próximo jueves, aunque los principales grupos han anunciado ya que no apoyarán la censura, por lo que la moción no tiene visos de salir adelante.

Con todo, sólo el grupo del Partido Popular Europeo (PPE), familia política de Von der Leyen, han respaldado sin fisuras a la jefa del Ejecutivo comunitario, mientras que el resto de grupos que sustentan la llamada "gran coalición", es decir, socialdemócratas, liberales y verdes, le han avisado de los riesgos de pactar con los grupos de extrema derecha en cuyas filas militan los eurodiputados a los que ahora reprocha la moción.

El pasado mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló contra el Ejecutivo de Von der Leyen por negarse a permitir el acceso de periodistas a los mensajes que la alemana intercambió con el consejero delegado de Pfizer en los meses previos a que se concretaran las compras conjuntas de vacunas por parte de los 27, coordinadas por Bruselas.

En el debate, Von der Leyen ha defendido que tuvo que estar en contacto con los representantes "al más alto nivel" de los laboratorios para "sacarnos de la crisis" pandémica, pero ha defendido también que lo hizo asesorada por expertos científicos y en consulta con las capitales, que estuvieron al tanto, asegura, antes de suscribir ningún contrato.

En todo caso, la jefa del Ejecutivo comunitario ha centrado su defensa frente a la moción en el compromiso de trabajar de la mano de "las fuerzas proeuropeas y prodemócraticas" en la Eurocámara, al tiempo que ha alertado de que se está dando una "lucha entre democracia e iliberalismo", en la que emerge una "amenaza alarmante de los partidos extremistas que quieren dividir nuestras sociedades por la vía de la desinformación".

Von der Leyen ha acusado a estos partidos de recibir el apoyo de los "adversarios" de la UE y de sus "patrocinadores en Rusia y otros lugares" y de nutrirse de "teorías de la conspiración" para desestabilizar a la Unión, frente a lo que la conservadora alemana ha pedido al resto de fuerzas "unirse, encontrar compromisos equilibrados y actuar por el bien de los ciudadanos".

Arropada en el hemiciclo por su Colegio de Comisarios, Von der Leyen ha cerrado su intervención llamando a las fuerzas "proeuropeas" a trabajar para construir "compromisos y unidad" frente a los retos de la Unión.

REPROCHES DE LA GRAN COALICIÓN POR PACTOS CON LA EXTREMA DERECHA

Al término de la intervención de Von der Leyen la toma de palabra de los líderes de grupo ha dejado patente la falta de apoyos para que la moción de censura salga adelante en la votación del jueves, aunque sólo el PPE ha respaldado plenamente a la presidenta de la Comisión. El grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales (Renovar Europa) y los Verdes han indicado que no respaldarán la moción aunque cuestionan las "alianzas" de los 'populares' con la extrema derecha.

El jefe del PPE en la Eurocámara, el también alemán Manfred Weber, ha confirmado que su grupo votará "unánimemente" en contra de la moción de censura, que consideran una "pérdida de tiempo" que "gustará a (el presidente ruso, Vladimir) Putin". Además ha defendido los entendimientos durante la legislatura con los grupos de ultraderecha de Conservadores y Reformistas (ECR) y los Patriotas por Europa sin que ello suponga romper sus "líneas rojas" de pactar sólo con proeuropeos y pro Estado de derecho, al tiempo que ha afirmado que el PPE "no necesita lecciones de nadie sobre cómo combatir los populismos".

A continuación, la líder de S&D, la española Iratxe García, ha dejado claro que no apoyarán la moción, pero que no lo harán por apoyo a Von der Leyen sino por su determinación de "no regalar ni un solo voto a quienes como Orbán, Le Pen o Abascal quieren destruir la Unión Europea". De este modo, García ha instado a Von der Leyen a "no mirar hacia otro lado" y recriminado decisiones como la de retirar la semana pasada una propuesta contra el 'ecopostureo' tras pedírselo los grupos de la ultraderecha.

"¿A quién le debe su apoyo? ¿Dónde quedó el compromiso que le dio la mayoría proeuropea? Señorías del Partido Popular, hoy les exijo una respuesta clara. ¿Con quiénes quieren gobernar? ¿Con quienes quieren destruir Europa o con quien luchamos cada día para construirla?", ha retado la líder socialista.

Del mismo modo, la líder de los liberales, la francesa Valérie Hayer, ha interpelado a Von der Leyen para preguntarle "¿quienes son sus aliados" en la Eurocámara y le ha avisado de que "hay que elegir", después de advertirle de que la mitad de los eurodiputados de grupos como ECR y Patriotas quieren "hacer caer" tanto al Ejecutivo comunitario como a la Unión Europea.

El copresidente de Los Verdes, Bas Eickhout, por su parte, ha censurado el "gran espectáculo político" que ha organizado la extrema derecha con esta moción de censura para, a su juicio, "dañar la democracia y a Europa", al tiempo que se ha dirigido al PPE para reclamar que aclare de qué "nuevas mayorías" habla cuando defiende explorar otras alianzas si no son las que puede formar con los grupos extremistas.

Por su parte, el portavoz de ECR en el debate, Nicola Procaccini, ha admitido que "dos tercios" de su grupo no suscriben la moción, que ha descrito como un "error" por ser un "regalo para los adversarios políticos" que, sostiene, observan con "frustración" los acuerdos entre el PPE y su grupo.

A su vez, el representante de los Patriotas --que integran al partido de Orbán y a Vox--, Fabrice Leggeri, ha atacado la gestión de la pandemia por parte de Von der Leyen a quién ha acusado de "abuso de poder" por negociar millones de compras de vacunas con dinero público mediante "mensajes de texto" sin licitaciones públicas, ni transparencia.