UE.-AMP.- Von der Leyen dice ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene ante el pleno del Parlamento Europe reunido en Estrasburgo (Francia). - DAINA LE LARDIC / PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo que la Unión Europea (UE) "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, dos días después de que defendiera ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas.

"Permítanme señalar algo importante. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz", ha expuesto en un debate celebrado en Estrasburgo (Francia) a una semana de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en una cumbre en Bruselas.

De este modo, la conservadora alemana ha asegurado que la Unión tiene un "compromiso inquebrantable" con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional", principios que son "tan fundamentales como lo fueron en el momento de la fundación" del bloque y que "siempre defenderemos".

Las palabras de Von der Leyen el pasado lunes generaron reacciones tanto en Bruselas como en capitales y, un día después, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se distanció al abogar por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global Estados Unidos "desafía el orden internacional".

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este mismo miércoles de que los "valores de Europa no deberían cambiar" y defendido que la alternativa al orden internacional es el "desorden internacional" que en el pasado condujo a Europa a "dos guerras mundiales".

Tras las críticas, Von der Leyen se ha mantenido en su firme rechazo al régimen iraní, del que ha dicho que basó su gobierno en "la represión, la violencia y el miedo", que "silenciaba la disidencia y aplastaba las libertades fundamentales" y por el que "no se debe derramar una sola lágrima".

"Muchos iraníes han celebrado la caída de Jamenei. Esperan que este momento abra el camino hacia un Irán libre", ha defendido, para después matizar que "ver el mundo como es, no disminuye en absoluto la determinación (europea) de luchar por el mundo que queremos".

Por ello, ha recalcado esta vez el "compromiso inquebrantable" de la Unión Europea con la paz y con el orden internacional, al tiempo que ha expresado la "plena solidaridad" del bloque con Chipre y asegurado que "su seguridad es nuestra seguridad".

Al término de su intervención, la conservadora alemana ha escuchado después las posiciones de los grupos parlamentarios que, en su gran mayoría han censurado el régimen iraní y apoyado a Chipre, pero han expresado diferencias en cuanto a la respuesta de Von der Leyen, desde el respaldo sin fisuras del Partido Popular Europeo (PPE) a los reproches de los Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea por su cuestionamiento del orden internacional y no confrontar con Estados Unidos e Israel.

En nombre del PPE, el holandés Jeroen Lenaers, ha admitido que el cambio de régimen en Irán es "arriesgado" porque puede llevar a una guerra regional y ha llamado a la "contención" de todas las partes, a las que ha exigido "proteger a los civiles y el Derecho internacional", al tiempo que ha apuntado que la "seguridad de Europa está en riesgo", como prueba la situación en Chipre.

Lenaers también ha alertado del peso irrelevante de Europa en el contexto internacional y subrayado que "Europa no fue consultada" ni sobre las conversaciones de paz para Ucrania ni sobre los ataques estadounidenses contra Venezuela e Irán; una falta de peso que ha achacado a que no se tome en serio a una UE que se expresa "con 27 voces diferentes" y señalado por ello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "debilitar" la OTAN, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por romper la unidad respecto a Kiev.

A continuación, la líder del S&D, la española Iratxe García, ha proclamado que el "sentir" de una gran parte de los europeos es el de un "no a la guerra y sí al Derecho internacional" y reprochado a continuación a Von der Leyen que dijera que ya no puede ser "guardiana del viejo orden internacional". También ha advertido de que "ningún demócrata" derramará lágrimas por el régimen iraní, pero tampoco "guarda silencio ante la muerte de inocentes".

"El problema no es si el orden mundial es viejo o nuevo, el problema son quienes permiten que se viole y cuando Europa responde con complaciencia y apaciguamiento", ha remachado, porque esa actitud "abre la puerta a que autócratas como Trump o Netanyahu lo pisoteen sin consecuencias".

Así, García ha advertido a la jefa del Ejecutivo comunitario que "su responsabilidad no es declara obsoleto el orden internacional, sino que su responsabilidad es defenderlo" y "plantar cara" a quienes lo desafían, por ejemplo activando sanciones contra gobiernos que amenazan a un Estado miembro o que conducen un genocidio.

Desde los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Nicola Proaccini, ha apuntado que aunque Irán no es Europa, el bloque debe reaccionar "con lucidez y pragmatismo" frente a la crisis en Oriente Próximo y no dejar de expresar la solidaridad con Chipre.

A ojos de los liberales europeos (Renovar Europea, RE), la francesa Valérie Hayer, ha apuntado que "todo el mundo quiere el fin del régimen" iraní, pero ha alertado de las "consecuencias extremadamente preocupante" de la guerra promovida por Estados Unidos e Israel tanto para la región como para Europa; al tiempo que ha recalcado que pese a los ataques "el régimen sigue en pie, bombardeando aliados y atacando a Chipre, un Estado miembro".

Desde las bancadas de los Verdes, por voz de su copresidenta Terry Reintke, y de la Izquierda europea, con su jefa de filas, Manon Aubry, han censurado la falta de respuesta por parte de Von der Leyen ante los ataques y amenazas de Trump, al tiempo que han aplaudido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por denunciar acciones que violan el Derecho internacional.