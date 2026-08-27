La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en su último viaje a Groenlandia en 2024. - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el 6 y el 7 de septiembre a Groenlandia, donde se reunirá con el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de las Islas Feroe, para subrayar el compromiso de Europa con el Ártico y con su seguridad.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz jefe del Ejecutivo de Von der Leyen, Paula Pinho, durante una rueda de prensa en Bruselas, en la que ha detallado que durante la visita la conservadora alemana firmará una declaración conjunta entre la Unión Europea y Groenlandia.

"Esta visita subraya el compromiso de Europa con el Ártico, con su seguridad y cooperación, una prioridad clave para la Unión Europea", ha explicado la portavoz comunitaria, añadiendo que Von der Leyen irá acompañada por el comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y el asesor especial para las relaciones árticas, Jyrki Katainen.

La presidenta de la Comisión Europa tenía previsto visitar la isla del Ártico el pasado mes de febrero, pero el viaje fue finalmente pospuesto tras la convocatoria anticipada de elecciones en Dinamarca para el 24 de marzo.

La visita tendrá lugar después de que durante este año Estados Unidos haya reclamado en varias ocasiones la soberanía de Groenlandia alegando motivos de seguridad nacional, llegando incluso a amenazar con aranceles a varios Estados miembro por participar en una misión de observación militar en la isla del Ártico.

La última visita de Von der Leyen a Groenlandia fue en marzo de 2024, un viaje que precedió la apertura de una oficina de la Unión en Nuuk, la capital de Groenlandia, en 2025. La alemana ha defendido anteriormente la "muy buena conexión" de Bruselas con los groenlandeses, y ha reivindicado que el futuro de la isla del Ártico la deben decidir sus ciudadanos.