Archivo - HANDOUT - 13 December 2023, Belgium, Brussels: Rector of the College of Europe Federica Mogherini speaks during the EU-Western Balkans summit in Brussels. Photo: Dario Pignatelli/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if t - Dario Pignatelli/European Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido detenidas en el marco de una operación policial por un presunto fraude de financiación con la creación de la academia diplomática europea que implica al Colegio de Europa de Brujas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, cuyas sedes han sido registradas en una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO).

La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la formación con fondos europeos de jóvenes diplomáticos, ha informado la misma EPPO. Siguiendo su petición, la policía belga realizó registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en la sede del SEAE en Bruselas y en las viviendas de los sospechosos, siendo tres de ellos detenidos.

El diario belga 'Les Echos' señala que la ex Alta Representante de la UE Federica Mogherini, que pasó a ser rectora del Colegio de Europa, se encuentra entre las tres personas bajo custodia policial, una información que recogen a esta hora otros medios del país.

En rueda de prensa desde Bruselas, los portavoces del Ejecutivo europeo y del SEAE han evitado entrar en detalles. La portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha confirmado la redada en la sede del servicio diplomático europeo, apuntando que la operación está relacionada con actividades "del mandato anterior", esto es la etapa de Josep Borrell al frente del SEAE, si bien no han desvelado la identidad ni el posible cargo de los detenidos.

En el foco de la Fiscalía está el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE al Colegio de Europa en Bélgica en una licitación para el curso 2021-2022.

Las sospechas se centran en que en el proceso de licitación del programa "se vulneró la competencia leal" y "se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes".

Los hechos investigados se remontan a los años en los que la diplomacia europea estaba dirigida por Josep Borrell, mientras que Mogherini, ex jefa del SEAE, presidía la institución educativa.

Estos episodios fueron comunicados a la agencia anticorrupción europea (OLAF), ya que podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.