La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo que la Unión Europea (UE) "siempre defenderá" los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, dos días después de que defendiera ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas.

"Permítanme señalar algo importante. Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz", ha expuesto en un debate celebrado en Estrasburgo (Francia) a una semana de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en una cumbre en Bruselas.

De este modo, la conservadora alemana ha asegurado que la Unión tiene un "compromiso inquebrantable" con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional", principios que son "tan fundamentales como lo fueron en el momento de la fundación" del bloque y que "siempre defenderemos".

Las palabras de Von der Leyen el pasado lunes generaron reacciones tanto en Bruselas como en capitales y, un día después, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se distanció al abogar por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global Estados Unidos "desafía el orden internacional".

Tras las críticas, Von der Leyen se ha mantenido en su firme rechazo al régimen iraní, del que ha dicho que basó su gobierno en "la represión, la violencia y el miedo", que "silenciaba la disidencia y aplastaba las libertades fundamentales" y por el que "no se debe derramar una sola lágrima".

"Muchos iraníes han celebrado la caída de Jamenei. Esperan que este momento abra el camino hacia un Irán libre", ha defendido, para después matizar que "ver el mundo como es, no disminuye en absoluto la determinación (europea) de luchar por el mundo que queremos".

Por ello, ha recalcado esta vez el "compromiso inquebrantable" de la UE con la paz y con el orden internacional, al tiempo que ha expresado la "plena solidaridad" del bloque con Chipre.

DISCREPANCIA DE LOS GRUPOS SOBRE VON DER LEYEN

Al término de su intervención, la conservadora alemana ha escuchado las posiciones de los grupos parlamentarios que, en su gran mayoría han censurado el régimen iraní y apoyado a Chipre, pero han expresado diferencias en cuanto a la respuesta de Von der Leyen, desde el respaldo sin fisuras del Partido Popular Europeo (PPE) a los reproches de los Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea por su cuestionamiento del orden internacional y no confrontar con Estados Unidos e Israel.

En nombre del PPE, el holandés Jeroen Lenaers ha admitido que el cambio de régimen en Irán es "arriesgado" porque puede llevar a una guerra regional y ha llamado a la "contención" de todas las partes, a las que ha exigido "proteger a los civiles y el Derecho internacional", al tiempo que ha apuntado que la "seguridad de Europa está en riesgo", como prueba la situación en Chipre.

Lenaers también ha alertado del peso irrelevante de Europa en el contexto internacional, que ha achacado a que no se tome en serio a una UE que se expresa "con 27 voces diferentes" y señalado por ello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "debilitar" la OTAN, y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por romper la unidad respecto a Kiev.

A continuación, la líder del S&D, la española Iratxe García, ha proclamado que el "sentir" de una gran parte de los europeos es el de un "no a la guerra y sí al Derecho internacional" y reprochado a continuación a Von der Leyen que dijera que ya no puede ser "guardiana del viejo orden internacional". También ha advertido de que "ningún demócrata" derramará lágrimas por el régimen iraní, pero tampoco "guarda silencio ante la muerte de inocentes".

"El problema no es si el orden mundial es viejo o nuevo, el problema son quienes permiten que se viole y cuando Europa responde con complaciencia y apaciguamiento", ha remachado, porque esa actitud "abre la puerta a que autócratas como Trump o Netanyahu lo pisoteen sin consecuencias".

Desde los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Nicola Proaccini, ha apuntado que aunque Irán no es Europa, el bloque debe reaccionar "con lucidez y pragmatismo" frente a la crisis en Oriente Próximo y no dejar de expresar la solidaridad con Chipre.

A ojos de los liberales europeos (Renovar Europea, RE), la francesa Valérie Hayer, ha apuntado que "todo el mundo quiere el fin del régimen" iraní, pero ha alertado de las "consecuencias extremadamente preocupante" de la guerra promovida por Estados Unidos e Israel tanto para la región como para Europa; al tiempo que ha recalcado que pese a los ataques "el régimen sigue en pie, bombardeando aliados y atacando a Chipre, un Estado miembro".

Desde las bancadas de los Verdes, por voz de su copresidenta Terry Reintke, y de la Izquierda europea, con su jefa de filas, Manon Aubry, han censurado la falta de respuesta por parte de Von der Leyen ante los ataques y amenazas de Trump, al tiempo que han aplaudido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por denunciar acciones que violan el Derecho internacional.

Al cierre del debate, que Von der Leyen ha abandonado sin esperar a escuchar las réplicas de los eurodiputados, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha pedido ser "honestos" y asumir que pese al "claro compromiso" de la Unión con el orden internacional, el "consenso internacional respecto a este principio ya no existe".

También se ha hecho eco de las palabras durante el debate de la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, que este semestre ejerce la presidencia de tunro, defendiendo la necesidad de "unidad y clara solidaridad" en Europa.

Esa solidaridad, ha defendido el comisario, "es y siempre será parte integral" de Europa, tanto en el caso de Chipre, como lo fue con Dinamarca y Groenlandia "y lo es en el caso de España", sin referirse expresamente a las amenazas lanzadas desde Washington.

DIVISIÓN TAMBIÉN ENTRE EURODIPUTADOS ESPAÑOLES

Entre los eurodiputados españoles, las intervenciones han reflejado la división política sobre la respuesta europea a la crisis en Irán y las palabras de Von der Leyen.

Desde Sumar, la eurodiputada Estrella Galán ha acusado a la presidenta de la Comisión de empujar a la UE hacia una "guerra ilegal" de la mano de EEUU e Israel y ha reclamado su dimisión al considerar que sus declaraciones "no representan el alma pacífica de los europeos".

En una línea similar, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acusado a Bruselas de querer implicar a Europa en "guerras por petróleo" y ha reclamado la salida del bloque comunitario de la OTAN.

Desde el grupo de los Socialistas, la eurodiputada Hanna Jalloul ha defendido que una intervención militar unilateral sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU viola el Derecho internacional y ha advertido de que este tipo de acciones pueden desestabilizar aún más la región y favorecer la aparición de nuevos grupos terroristas, como ocurrió tras la invasión de Irak.

En cambio, desde el PP, la eurodiputada Dolors Montserrat ha cargado contra el régimen iraní, al que ha descrito como una "dictadura totalitaria" que exporta terrorismo y ha acusado a Pedro Sánchez de ser "un líder sin escrúpulos" y un "mentiroso" que dice "no a la guerra" pero envía una fragata a Chipre sin aprobación del Congreso.

Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha criticado a las instituciones europeas por lo que considera una política exterior que ha debilitado a Europa frente a amenazas internacionales, mientras que la eurodiputada del PNV ha pedido a Bruselas defender con claridad el Derecho internacional, los valores democráticos y la autonomía estratégica europea frente a la escalada de tensiones.