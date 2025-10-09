Von der Leyen supera dos mociones de censura con el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su intervención durante le debate sobre la moción de censura a la que se someterá el próximo jueves en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - LAURIE DIEFFEMBACQ / PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado este jueves las mociones de censura presentadas en su contra por la ultraderecha y por la izquierda radical, tras recabar el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes, en la segunda ocasión en pocos meses que se enfrentaba a su destitución por el Parlamento Europeo.

Con 378 en contra, 179 votos a favor y 37 abstenciones, ha decaído la iniciativa presentada por la ultraderecha, mientras que la presidenta comunitaria ha sobrevivido al intento de destitución de la izquierda, que recabó menos votos a favor, 133, con 383 en contra y 78 abstenciones.

Las iniciativas estaban llamadas a no prosperar después de que en el debate parlamentario del lunes quedará claro el apoyo de las fuerzas en el centro del espectro político: socialistas, liberales y verdes, aparte de su propio grupo, el popular. En todo caso, estas formaciones avisaron a Von der Leyen de que su respaldo no es incondicional y la urgieron a cortar con "quienes niegan el cambio climático", "la violencia machista" y "aplauden el plan genocida de (Benjamin) Netanyahu", en referencia a las fuerzas de derecha.

La propuesta del grupo de los Patriotas por Europea --en donde se integra Vox-- echaba en cara a Von der Leyen una gestión que daña los intereses económicos y la autonomía estratégica de los países de la UE con pactos comerciales como el de Mercosur.

Mientras, la censura de GUE (el grupo de Podemos, Sumar y Bildu) recriminaba al Ejecutivo comunitario su pasividad ante el genocidio en Gaza, su austeridad y acuerdos como el de libre comercio con Mercosur o el arancelario con Estados Unidos.

Una moción de censura contra el Ejecutivo europeo se puede discutir en la Eurocámara si recaba el apoyo de 72 eurodiputados, y para salir adelante tiene que contar una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, así como el respaldo de la mayoría de los miembros que integran la Cámara.

VOX, PODEMOS, SUMAR, ERC, BILDU Y BNG LA CENSURAN

En el caso de los partidos españoles, los eurodiputados de PP, PSOE y PNV han respaldado a Von der Leyen frente a ambas mociones, mientras que Vox ha votado a favor de la moción presentada por su grupo y ha optado por no votar en la destitución planteada por la izquierda.

Por su parte, los representantes de Podemos, Sumar, ERC, Bildu y BNG han censurado a la presidenta comunitaria apoyando la iniciativa presentada por la izquierda, grupo en el que se encuadra Podemos y Bildu. En el caso de la moción de la ultraderecha algunos de estos partidos han decidido no votar y otros la han rechazado.