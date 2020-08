UE.- Borrell no ve "muchas ganas" en Reino Unido de seguir trabajando junto a la UE en seguridad y defensa

Cree que la UE debe tener "exquisita neutralidad" sobre las elecciones de EEUU, pese a la actitud "poco amistosa" de Trump

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, no ve "muchas ganas" ni "intención" de Reino Unido de establecer acuerdos que permitan a ambas partes seguir trabajando juntas en seguridad y defensa tras su salida, algo que a la Unión "le gustaría" aunque ha advertido: "Tampoco vamos a estar pidiendo que hagan lo que no quieren. Si no quieren, no quieren", ha indicado.

Así lo ha afirmado Borrell al ser cuestionado este miércoles en Santander por el inicio de una nueva ronda de negociaciones del Brexit en Bruselas.

Borrell, que no solo ha hecho referencia a las materias de seguridad y defensa, ha reconocido que a la UE "le gustaría" seguir colaborando en estos ámbitos con el Reino Unido de una forma "estructural, permanente y acordada" debido a su "gran capacidad militar" y considerarle "una pieza fundamental en la seguridad internacional".

Sin embargo, ha insistido en que esa "no parece" que sea la intención del Reino Unido, país que, a su juicio, no está "demostrando un gran apetito" para que en el acuerdo de salida se incluya un aspecto relativo a seguridad y defensa.

"Nosotros hacemos del acuerdo un todo. Comprende todos los aspectos de nuestra relación, no solo los que le interesen al Reino Unido. pero tampoco vamos a estar pidiendo que hagan lo que no quieren, si no quieren, no quieren", ha dicho.

Pese a todo, Borrell cree que hay que esperar a ver qué ocurre en los próximos meses (el periodo de transición concluye el 31 de diciembre de este año) porque, según ha dicho, "esas cosas siempre se deciden a última hora".

Borrell ha realizado estas afirmaciones en un encuentro con los medios en Santander como parte de su participación en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el futuro de Europa.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EEUU

En el marco de este encuentro informativo, ha sido cuestionado acerca de si, a su juicio, una victoria del demócrata Joe Biden frente al presidente de Estados Unidos Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo noviembre podrían contribuir a que el Reino Unido adoptara posturas más cercanas al bloque comunitario.

En este sentido, Borrell ha señalado que Trump "ha estado animando" a Reino Unido y a otros países a salir de la UE y "montárselo por su cuenta" y tampoco ha contribuido a que el país liderado por Boris Johnson establezca "fuertes vínculos de colaboración" con la Unión Europea una vez que la haya dejado completamente.

"Seguramente, otros candidatos tendrán otros puntos de vista", se ha limitado a señalar Borrell, que, cuestionado por las elecciones americanas y las posibilidades de una salida de Trump de la Casa Blanca, se ha mostrado cauto puesto que "corresponde al pueblo americano decidir quién quiere que le gobierne" y cree que la UE debe mantener "una exquisita neutralidad con respecto a las decisiones del pueblo americano".

Y ello pese a que, según ha indicado Borrell, Trump ha sido "quizá el primer presidente" de Estados Unidos que se ha manifestado de manera "poco amistosa" hacia la UE.

Cuestionado sobre las posibilidades de Trump de no ser reelegido, Borrell se ha limitado a señalar que esa posibilidad "ciertamente existe", aunque ha matizado que "la probabilidad que tiene esa posibilidad es algo incierto en este momento".

Lo que Borrell sí supone es que las consecuencias que está teniendo la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos --país que está siendo "extraordinariamente afectado" tanto en casos, como en muertos como en extensión territorial, ha indicado Borrell-- deberían tener consecuencias políticas en este país, como, según ha indicado, están teniendo "en todas partes".

"Hemos empezado con una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica, que va a generar una crisis social y las crisis sociales suselen tener consecuencias políticas", ha dicho.