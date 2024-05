Borrell subraya que "el sentido de la historia" es crear la Unión de la Defensa pero ve falta de voluntad de los 27

BRUSELAS, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que "el sentido de la historia" es avanzar en la creación de la Unión de la Defensa, pero ha admitido que todavía hay muchas reticencias por parte de los Estados miembro a ceder competencias en una materia que sigue siendo una importante señal de soberanía.

"Todavía no hemos creado una comunidad de defensa, quizá en el futuro. Tenemos que ir en esta dirección, que es el sentido de la historia, pero sin intentar hacer cosas que no están en la agenda o no son competencia de las instituciones europeas", ha señalado el jefe de la diplomacia europea en su intervención en el Foro Schuman, encuentro en la que se da cita el sector de la Defensa en Bruselas.

En este sentido, ha admitido que no es una "tarea fácil" ya que el Ejército es el último signo de soberanía de los Estados miembro. "Podemos compartir una moneda, pero compartir las capacidades de Defensa afecta mucho más al núcleo de un Estado soberano", ha apuntado. A juicio de Borrell, construir una política de defensa común en Europa debe partir de la voluntad de los Estados miembros, quienes en última instancia "tienen derecho a hacerlo".

Aunque el responsable de Exteriores de la UE reconoce que sería "más eficiente, menos costoso y tendría mucho sentido político" contar con un sector de la Defensa unificado para evitar duplicidades y reducir la actual fragmentación de la industria de la Defensa europea, ha señalado que este paso tiene que venir por parte de los 27 y realizarse en línea con sus intereses ya que ahora mismo "el problema es la voluntad política de los Estados miembro".