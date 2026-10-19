Bruselas acusa a KKR de engañarle en el examen de la compra del negocio de red fija de la italiana

BRUSELAS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado este lunes al fondo estadounidense KKR de haberle proporcionado información "inexacta o engañosa" durante la investigación que los servicios comunitarios llevaron a cabo en 2024 sobre la adquisición por su parte de NetCo, el negocio de red fija de Telecom Italia (TIM).

El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno sin condiciones a la operación en mayo de 2024 basándose en información proporcionada por el fondo de inversiones estadounidense, según la cual, tras la compra, no tendría capacidad para empeorar las condiciones de acceso mayorista a la red de banda ancha fija de la compañía italiana (FiberCop).

Sin embargo, varios operadores terceros denunciaron ante la Comisión Europea que, una vez consumada la compra, FiberCop aumentó de manera unilateral los precios en el marco de los contratos a largo plazo ya existentes para acceder a su red de banda ancha, lo que llevó a los servicios comunitarios a iniciar una investigación preliminar en julio de 2025.

En el pliego de cargos remitido este lunes a la compañía, el Ejecutivo comunitario estima que KKR proporcionó información "inexacta y/o engañosa", al menos por negligencia, con respecto a los acuerdos a largo plazo que ya existían para el acceso mayorista, en especial en cuanto a las garantías de que las condiciones no podrían ser modificadas si no era en común acuerdo con los operadores terceros.

Una ves recibida la comunicación formal de las acusaciones, el fondo KKR tiene derecho ahora a remitir sus alegaciones por escrito, antes de que Bruselas decida si sigue adelante con el caso, para lo que no existe un plazo predeterminado establecido. Las reglas comunitarios prevén multas de hasta un 1% del volumen anual global de la compañía en caso de mentir en la investigación y Bruselas tiene también la potestad de revocar decisiones de autorización de compra en caso de fraude en la información presentada.

KKR, por su parte, ha trasladado a Europa Press que responderá al pliego de cargos, dado que la información que facilitó durante la revisión de la operación por parte de Bruselas era "exacta", por lo que discrepa "firmemente" de la evaluación "preliminar" de la Comisión Europea.

"Rebatiremos enérgicamente estas alegaciones preliminares en nuestra respuesta al pliego de cargos, al tiempo que seguiremos colaborando de forma constructiva con la Comisión", ha reiterado el fondo norteamericano.

Además, ha indicado que el pliego de cargos no constituye una conclusión definitiva sobre la existencia de una infracción y, por tanto, la autorización previamente concedida por la Comisión para la operación sigue siendo "plenamente válida".