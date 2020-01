UE.- Bruselas aprueba la entrada de Bamesa Aceros en la checa SCE

Publicado 10/01/2020 13:07:44 CET

BRUSELAS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la entrada del grupo español de transformación y suministro de acero laminado Bamesa Aceros en la compañía checa Steel Center Europe (SCE), cuyo control compartirá con la japonesa Sumitomo.

Bruselas ha aprobado la operación tras concluir que no supone un riesgo para el espacio económico europeo ni para una parte sustancial del mismo porque no plantea problemas de competencia, dado que las empresas implicadas no comparten mercados geográficos ni de producto.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 03 de diciembre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.