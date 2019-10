UE.- Bruselas asume que los países serán incapaces de cerrar este año un acuerdo sobre el presupuesto de la UE

Publicado 30/10/2019 17:12:27 CET

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea asume que los países del bloque serán incapaces de cerrar un acuerdo sobre el tamaño del presupuesto a largo plazo de la UE y sus diferentes partidas, que cubrirá el periodo 2021-2007, incumpliendo así la fecha que los propios Estados miembros se marcaron.

Así lo ha asegurado este miércoles el comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que durante las próximas semanas habrá "progresos", pero no los suficientes como para cerrar un pacto en la cumbre del 12 y 13 de diciembre.

"Creo que habrá progresos hasta diciembre, pero no un acuerdo en diciembre", ha asegurado el alemán, quien ha dicho que se reúne con representantes de los Veintiocho para tratar este asunto "al menos" dos veces al mes.

Las capitales europeas se marcaron a sí mismas el objetivo de lograr un acuerdo antes de que finalizara este año. Sin embargo, en la última cumbre, celebrada hace pocas semanas, los Veintiocho certificaron que las diferencias todavía son muy amplias.

Oettinger, no obstante, ha centrado su rueda de prensa en desmentir algunas informaciones publicadas en los últimos días en las que se aseguraba que, según la propuesta que Bruselas presentó en mayo de 2018, Alemania tendría que doblar su aportación a la UE hasta alcanzar los 33.000 millones en 2027.

"Las afirmaciones sobre que la contribución de Alemania se doblaría hasta los 33.000 millones son irresponsables. Alemania pagaría 23.500 millones netos a precios de 2018 en 2027. Las cifras infladas deben revisarse antes de asumirlas", ha expresado el comisario.

Además, el alemán ha subrayado que Alemania es el socio comunitario que más paga en términos absolutos pero no per cápita. "Algunos Estados miembros pagan más per cápita que Alemania", ha reivindicado.

Bruselas ha defendido además que su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027 ya supone una reducción con respecto al periodo anterior si se excluye del cálculo de éste a Reino Unido. En concreto, la Comisión aboga por un presupuesto de la que equivalente al 1,114 de la renta nacional bruta (RNB) de la UE a 27, mientras que en la actualidad se corresponde con un 1,16%.

Por ello, el Ejecutivo comunitario ha advertido que adoptar un presupuesto a largo plazo más reducido pondría a la UE en "dificultades" para cumplir sus objetivos prioritarios y "proporcionar a sus agricultores, estudiantes e investigadores, así como a otros cientos de miles de beneficiarios, el apoyo que necesitan".