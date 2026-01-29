Bruselas busca endurecer visados y controles para reducir migración ilegal pero potenciar vías legales de entrada

BRUSELAS, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este jueves una serie de ideas aún por desarrollar en detalle para endurecer la política de visados y los controles de la frontera exterior, con el objetivo de reducir al mínimo las entradas irregulares de migrantes; si bien advierte de que la estrategia europea debe combinarse también con medidas para atraer talento y trabajadores altamente cualificados del exterior de la UE.

"Viajar sin visado a la UE es un privilegio, no algo que se dé por sentado. Implica responsabilidades y ahora las dejaremos muy claras", ha dicho en una rueda de prensa el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien ha planteado la nueva estrategia como un "semáforo".

Para que un país tercero pueda acogerse al régimen de exención de visados, ha explicado el político austríaco, deberá cumplir "criterios objetivos", tales como una baja tasa de denegación de visados a sus nacionales y que acepte "altas tasas" de migrantes deportados. "Sólo así se podrá conceder la exención", ha remachado.

Además, los planes de la Comisión Europea, para los que aún no ha diseñado una propuesta legal concreta, es que la inclusión en este régimen de exención "no sea el final del camino", ya que Bruselas mantendrá un "diálogo" con el país en cuestión para garantizar que los criterios se siguen respetando en el largo plazo.

"Si un país no cumple con sus obligaciones, se pondrá la luz roja y los viajes libres de visado se suspenderán sin dudarlo", ha argumentado Brunner, quien ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea "vincule más estrechamente" las condiciones de los visados a sus propios intereses.

El objetivo prioritario de la Unión, han insistido Brunner y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en la misma comparecencia, es reducir "al mínimo" las llegadas irregulares.

Pero también, han señalado, asegurar la cooperación con países terceros para aumentar los retornos de los migrantes que ven rechazada su petición de asilo y "permanecer alerta ante la instrumentalización" de migrantes por parte de Rusia y Bielorrusia.

Con todo, el comisario ha apuntado también la necesidad de un "cambio paradigmático" porque los países de la Unión Europea están afrontando "una serie escasez" de determinados perfiles de trabajadores y resolverlo será "clave" para el crecimiento económico y la competitividad del bloque.

La UE debe aspirar a convertirse en el lugar más atractivo de la carrera mundial por el talento, insisten los servicios comunitarios, para lo que proponen, por ejemplo, simplificar y acelerar las normas y el proceso para atraer las capacidades que Europa necesita, en particular en materia de reconocimiento y validación de cualificaciones y capacidades.

También pide luchar contra el empleo ilegal y la explotación de los trabajadores migrantes y mejorar la integración en los Estados miembros de acogida, con el apoyo de la financiación de la UE.

"La política de visados es una herramienta estratégica para la seguridad y la competitividad de Europa. Un sistema de visados moderno, fiable y eficiente refuerza la seguridad y la confianza con los socios, al tiempo que ayuda a atraer a profesionales altamente cualificados, ideas innovadoras e inversiones, y apoya la posición de Europa como destino preferido para el talento", ha defendido Virkkunen.

En este contexto, las recomendaciones de Bruselas apuntan a la necesidad de que los 27 cuenten con procedimientos más sencillos y rápidos para los visados de larga duración y los permisos de residencia; por ejemplo con una mayor digitalización de los procesos, la reducción del papeleo y pasarelas más flexibles de la formación al empleo o a la investigación en la UE.

Asimismo defiende una mejor movilidad dentro de la UE y un mejor acceso a la información y una mayor coordinación entre las autoridades de los Estados miembro, las universidades y las organizaciones de investigación.