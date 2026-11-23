BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de una investigación formal contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) por abuso de posición en contra de las reglas europeas de competencia, con el objetivo de obstaculizar el comercio transfronterizo de sus refrescos, por ejemplo con incentivos a clientes minoristas para limitar sus exportaciones a España.

"La gente consume refrescos a diario en todo Europa. Sin embargo, no deberían tener que pagar más simplemente por vivir en un país de la UE o en otro", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien ha explicado en un comunicado que sus servicios investigan si la compañía ha estado "interponiendo barreras entre los mercados nacionales", al dificultar a los minoristas compras transfronterizas e impedir que con ello obtengan mejores condiciones comerciales.

De confirmarse las sospechas de Bruselas, ha añadido Ribera, estas prácticas supondrían "socavar el Mercado Único, limitar la competencia y, en última instancia, traducirse en precios más elevados y una menor oferta para los consumidores".

La empresa, con sede en Reino Unido, es una de las mayores embotelladoras de Europa y distribuye los productos de Coca-Cola y otras marcas en los mercados de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, lo que le sitúa como el principal proveedor de bebidas refrescantes carbonatadas en estos países.

En particular, a Bruselas le preocupa que CCEP haya abusado de su posición de dominio en toda la cadena de suministro para influir en los clientes del canal minorista --supermercados, cafeterías, restaurantes y hoteles, por ejemplo--, por ejemplo al condicionar descuentos al por mayor a que los refrescos y bebidas deportivas en cuestión no se exporten a otros países.

La investigación tratará de determinar también si, como apuntan las sospechas del Ejecutivo comunitario, la compañía llevó a cabo una diferenciación de productos específica entre Estados miembro con prácticas como el uso de envases de distinto volumen para restringir su venta transfronteriza o si denegó a los mayoristas la opción de negociaciones conjuntas para el suministro a varios países, obligándoles a negociaciones separadas a nivel nacional.

También investiga si ofreció incentivos a los clientes del canal minorista o de consumo fuera del establecimiento para que limiten sus importaciones de bebidas refrescantes carbonatadas a España.

La investigación abierta, que podría llevar a Bruselas a imponer una multa a la compañía si se confirman las prácticas anticompetitivas, no tiene un plazo determinado para su conclusión, ya que dependerá de factores como la colaboración o no lo de los investigados, de la complejidad de cada caso o del alcance de las prácticas bajo examen.

COCA-COLA TOMA NOTA

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha dicho tomar nota del expediente abierto en Bruselas, si bien ha recalcado que toman "muy en serio" las normas de competencia de la Unión Europea.

"Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables en cada uno de los mercados en los que operamos a nivel mundial", indica el escrito.

"Seguiremos colaborando plenamente con la Comisión Europea en sus indagaciones, al tiempo que nos centramos en ofrecer resultados a nuestros clientes, socios, empleados y accionistas", concluye el comunicado.