BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles el inicio de una investigación en profundidad del proyecto de compra de las acciones de Terminal Catalunya (Tercat), propietaria de la terminal de contenedores Hutchison Ports Best en el Puerto de Barcelona, a la empresa Terminal Investments Limited Holding (TIL), que está participada mayoritariamente por el grupo naviero MSC.

Bruselas tiene dudas preliminares sobre la posibilidad de que la operación genere un aumento de precios o una reducción de la calidad de los servicios de la terminal de contenedores del puerto de Barcelona, por ejemplo al reducir significativamente la competencia en el mercado de prestación de servicios de contenedores.

El acuerdo de compra fue notificado a los servicios comunitarios el pasado 5 de noviembre y Bruselas tiene ahora un plazo de 90 días hábiles, hasta el 30 de abril del próximo año, para tomar una decisión definitiva.

Entre las cuestiones que el Ejecutivo comunitario quiere examinar en detalle es el riesgo de que la entidad resultante de la fusión pudiera excluir a las compañías navieras de contenedores de la competencia por conceder un trato preferencial a MSC, con el uso de los servicios de la terminal de contenedores de Best.

Bruselas apunta que este trato "discriminatorio" podría traducirse en una subida de precios, un acceso tardío al muelle y una disponibilidad limitada de grúas y espacio de almacenamiento para los competidores de MSC.