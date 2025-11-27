UE.- Bruselas lanza proyecto piloto para apoyar el reciclaje profesional de trabajadores a sectores estratégicos

Archivo - 10 October 2019, England, Sunderland: Workers assemble the new Nissan Qashqai on the production line at Nissan's factory, after they were told that the car manufacturer is to end the night shift at its UK plant. Photo: Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha lanzado este jueves el plan piloto de 'garantía de competencias', con el que quiere apoyar que trabajadores en riesgo de desempleo puedan reciclarse e incorporarse a nuevos puestos de trabajo en industrias estratégicas.

El programa se enmarca en el plan del Ejecutivo europeo de hacer frente a la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y en crecimiento. Dotado con 14,5 millones de euros el programa piloto busca que trabajadores de sectores en crisis consigan nuevos empleos y desarrollen competencias adicionales para incorporarse a otros sectores.

El primer paso se centrará en los trabajadores del sector de la automoción y su cadena de suministro que estén en riesgo de desempleo. La idea es acelerar y mejorar la transición de los trabajadores de estos sectores estratégicos hacia empleos en empresas de sectores estratégicos emergentes o en crecimiento, a través de programas específicos de reciclaje profesional.

El programa aportará formación en el puesto de trabajo y apoyo para adquirir nuevas competencias. De lado de las empresas en sectores con una demanda creciente, podrán contratar talento de forma más rápida.