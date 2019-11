UE.- Bruselas pide a España medidas que compensen la subida de las pensiones al IPC

Publicado 20/11/2019 13:35:51 CET

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España que adopte medidas que compensen el mayor gasto por su actualización con arreglo a la inflación, prevista para el año próximo en un 0,%, con el objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y el largo plazo.

Así consta en el informe del Ejecutivo comunitario que evalúa el cumplimiento del borrador presupuestario para 2020 enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a las autoridades comunitarias a mediados de octubre.

"La vinculación del incremento de las pensiones a la inflación y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y largo plazo", apunta el documento.

Además, el Ejecutivo comunitario critica el "limitado progreso" realizado por España para cumplir con la recomendación emitida en julio de este año tanto para "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones" como para "mejorar su marco fiscal y de contratación pública".

El plan presupuestario enviado a Bruselas es una prórroga de las cuentas para este año y por eso no recoge "nuevas medidas" de ingresos o de gastos. La institución comunitaria, no obstante, recalca que sí incluye dos que "incrementan el déficit público" que todavía no han sido adoptadas pero sí anunciadas para el próximo año.

Una de ellas es, precisamente, el incremento de las pensiones conforme al IPC, previsto en el 0,9%, mientras que la otra es la subida del sueldo de los funcionarios en un 2% pactada con los sindicatos.