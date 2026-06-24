UE.- Bruselas pide simplificar las etiquetas energéticas y de neumáticos para adaptarlas a la venta digital

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BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una simplificación de las normas sobre etiquetado energético y de neumáticos con la que pretende adaptar el sistema a la venta digital, permitiendo en determinados casos sustituir el formato impreso por electrónico y eliminando algunas obligaciones para fabricantes y distribuidores, con el objetivo de reducir cargas administrativas y reforzar la vigilancia del mercado.

La reforma introduce una mayor flexibilidad en la forma en que debe facilitarse la información sobre eficiencia energética, en función del tipo de producto y del canal de venta, y contempla soluciones como los códigos QR o las etiquetas electrónicas cuando los artículos no se exponen físicamente al consumidor, con lo que Bruselas estima un ahorro de hasta 125 millones de euros durante la próxima década para fabricantes y vendedores de estos productos.

La propuesta, que deberá ser ahora examinada por el Parlamento Europeo y por el Consejo (gobiernos) no modifica, tal y como explica el Ejecutivo comunitario, el objetivo principal del sistema europeo de etiquetado energético, que seguirá obligando a facilitar información clara y comparable sobre la eficiencia de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y neumáticos tanto en las tiendas físicas como en las ventas por Internet.

Lo que cambia es la forma en la que esa información podrá presentarse. Así, la Comisión plantea que determinadas categorías de productos puedan utilizar etiquetas electrónicas o soluciones digitales cuando resulten más adecuadas a la forma de comercialización.

Entre los ejemplos que cita Bruselas, figuran los armarios frigoríficos de supermercados o las máquinas expendedoras, que habitualmente se comercializan entre empresas y no se exponen en establecimientos abiertos al público, por lo que Bruselas plantea que la información pueda facilitarse mediante un código QR incluido en la documentación o directamente en el producto.

También se prevén cambios para aparatos de calefacción y refrigeración, que habitualmente se comercializan a través de instaladores, sobre los que Bruselas considera que la información sobre eficiencia energética debería facilitarse al consumidor junto con la oferta comercial y no necesariamente mediante la exposición física del producto.

La propuesta incluye además, medidas para simplificar la actualización del sistema de etiquetado cuando cambien las escalas de eficiencia energética y clarificar las obligaciones de los representantes de fabricantes establecidos fuera de la UE, con el objetivo, según señala la Comisión, de facilitar el cumplimiento de la normativa y reforzar los controles sobre los productos comercializados en el mercado europeo.

MENOS TRÁMITES PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

En el caso de los neumáticos, el Ejecutivo comunitario propone eliminar la obligación de que los concesionarios exhiban la información en papel cuando venden un vehículo nuevo, al considerar que, en la mayoría de los casos, los compradores no pueden elegir entre diferentes opciones de neumáticos en el momento de la adquisición.

Bruselas estima que esta medida permitirá ahorrar alrededor de 40 millones de euros al año al sector, principalmente por la reducción de trámites administrativos que considera innecesarios.

El paquete también busca reforzar el uso del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético, una base de datos que reúne actualmente más de dos millones de modelos de productos comercializados en la UE y que permite consultar información adicional sobre eficiencia, garantías o posibilidades de reparación.

La Comisión plantea dar mayor visibilidad al código QR incluido en las etiquetas para facilitar el acceso de consumidores y empresas a esta plataforma y mejorar el intercambio de información entre fabricantes y autoridades nacionales.

Asimismo, estudia incorporar nuevas funcionalidades para advertir de posibles incumplimientos detectados por los organismos de vigilancia del mercado y evitar que las empresas tengan que introducir varias veces la misma información en diferentes bases de datos.

Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, la simplificación del sistema permitirá reducir costes tanto para las empresas como para las autoridades de supervisión y contribuirá al objetivo comunitario de rebajar las cargas administrativas un 25% antes de 2030 y hasta un 35% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.