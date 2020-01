UE.- Bruselas presenta las conferencias participativas con la que los ciudadanos podrán reformar los tratados

Publicado 22/01/2020 19:15:27 CET

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su enfoque para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un proceso participativo con el que la sociedad civil pueda tener voz y realizar aportaciones, llegando incluso a la reforma de los tratados.

"Las distintas cuestiones están sobre el tapete. Los ciudadanos nos van a indicar lo que deseen y si quieren cambios en los tratados, estamos dispuestos a hacerlos. No nos oponemos a que se debata sobre ese punto", ha señalado la vicepresidenta de Democracia y Demografía, Duvrabka Suica. Según ha explicado, las dos grandes esferas de debate serán las orientaciones políticas y cuestiones institucionales de la UE y no se cierra a estudiar todo lo que se incluya en estas áreas.

De esta forma, no ha querido poner cortapisas al debate, asegurando que los ciudadanos podrán marcar la dirección para los próximos cambios a acometer por las instituciones. Si bien, ha mencionado que los líneas que salgan de este proceso tienen que cosechar una "mayoría cualificada".

La comisaria croata ha apostado por el éxito de este experimento, confiando en que será un ejercicio de escucha "de abajo a arriba". "Creo en el éxito de la conferencia. No hubiera asumido este papel si no creyera en el éxito de la conferencia", ha argumentado, apuntando a que anteriores procesos participativos han podido fracasar porque "no ha habido resultados palpables". En esta ocasión, Suica se compromete a que el resultado de la conferencia pueda encauzarse con cambios legislativos.

Con este proyecto, que Bruselas quiere que arranque el próximo 9 de mayo coincidiendo con el día de Europa, las instituciones buscan que la ciudadanía pueda formar parte de los debates que se desarrollarán durante los próximos dos años sobre el futuro del proyecto comunitario. Según ha defendido la vicepresidenta de Democracia y Demografía, el objetivo es "llegar a cuantos más mejor y que vean el impacto tangible a través de un mecanismo de interacción".

Esto será a través de una plataforma online disponible en varios idiomas y con la que la UE quiere que la sociedad pueda interactuar y estar al tanto de las discusiones de la conferencia. "Los ciudadanos quieren estar más involucrados, participar más allá de las elecciones, quieren que escuchemos su opinión. Estamos reaccionando con esta iniciativa novedosa y única", ha insistido.

La comisaria croata ha sido la encargada de presentar la conferencia, órgano que aunará a las instituciones europeas y que en el plazo de dos años presentará reformas o mejoras de los acuerdos existentes.

El pleno del Parlamento Europeo ya dio su apoyo al proyecto y los eurodiputados subrayaron que "a largo plazo" debe contemplarse la posibilidad de "establecer un mecanismo permanente para interactuar con los ciudadanos en la reflexión sobre el futuro de Europa".