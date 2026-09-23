UE.- Bruselas propone desbloquear 4.200 millones a Hungría tras dar por corregidos problemas de Estado de Derecho

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en una reunión en Bruselas. A 29 de abril de 2026. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles desbloquear 4.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría y levantar las restricciones que desde 2022 afectan a la participación de determinadas universidades del país en los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, tras concluir que Budapest ha subsanado las carencias en materia de Estado de Derecho que ponían en riesgo el presupuesto comunitario, una decisión que queda ahora en manos de los Veintisiete.

"Hungría ha dado pasos importantes para reforzar el Estado de Derecho y proteger los intereses financieros de la Unión. Hoy proponemos desbloquear 4.200 millones de euros y reabrir las puertas de Erasmus+ y Horizonte Europa a los estudiantes e investigadores húngaros. Me alegra que puedan volver a beneficiarse plenamente de las oportunidades que crea nuestra Unión. Esto demuestra que las reformas dan resultados", ha defendido en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Bruselas ha tomado esta decisión tras evaluar las medidas notificadas por las autoridades húngaras el pasado 9 de septiembre y concluir que "ha abordado las debilidades y deficiencias identificadas previamente" en ámbitos como la contratación pública, el marco anticorrupción, los riesgos de conflictos de intereses y la eficacia de la actuación de la Fiscalía.

En concreto, la Comisión destaca que el país ha reforzado las competencias de la Autoridad de Integridad y su acceso a los datos necesarios, ha establecido un sistema integral de declaraciones patrimoniales y ha aumentado la transparencia para hacer frente a los riesgos vinculados a los denominados fideicomisos de interés público, cuya desaparición está pendiente.

Las reformas también amplían la revisión judicial de las decisiones de las autoridades de investigación y de la Fiscalía y fortalecen los controles sobre el uso de los recursos europeos, además de introducir mayores exigencias de transparencia en la contratación y el gasto públicos.

A estos cambios, el Ejecutivo comunitario suma la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y las nuevas normas sobre titularidad real y contratación pública, que considera que refuerzan la prevención de los conflictos de intereses y el combate contra la corrupción.

LOS VEINTISIETE TIENEN UN MES PARA DECIDIR

Con esta evaluación, Bruselas concluye que ya no se cumplen las condiciones que justificaban mantener las medidas adoptadas en virtud del Reglamento de Condicionalidad, el mecanismo que permite suspender financiación europea cuando vulneraciones del Estado de Derecho amenazan los intereses financieros de la Unión.

Corresponde ahora al Consejo (gobiernos) pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión en el plazo de un mes y, si los Estados miembro dan su visto bueno, se recuperarán los 4.200 millones de euros en compromisos de cohesión actualmente suspendidos y se eliminarán las restricciones impuestas a las universidades gestionadas por fideicomisos húngaros de interés público para acceder a Erasmus+ y Horizonte Europa.

La propuesta llega después de que Von der Leyen y el primer ministro húngaro, Péter Magyar, acordaran tras las elecciones de abril retomar las negociaciones para desbloquear los fondos europeos retenidos a Budapest por los problemas de Estado de Derecho durante el anterior Gobierno de Viktor Orbán, que llevaron a la UE a congelar parte de la financiación destinada al país.