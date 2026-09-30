Archivo - 11 March 2025, France, Strassbourg: Magnus Brunner (L), EU Commissioner for Home Affairs and Migration, and Henna Virkkunen (R) Vice-President of the European Commission for Technical Sovereignty, Security and Democracy and Commissioner for Digi - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este miércoles las bases para la creación de un Sistema Europeo de Comunicaciones Críticas (EUCCS, por sus siglas en inglés) que permita contar con una red estandarizada, común y segura para garantizar la interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de distintos Estados miembro en situaciones de crisis; un reto que Bruselas espera que pueda echar a andar de manera progresiva a partir de 2030.

"El tiempo es precioso en una crisis. Este verano, hemos visto bomberos combatiendo el fuego, protegiendo comunidades mientras cada segundo contaba y, en eses momentos, una comunicación sólida puede salvar vidas", ha advertido la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en la presentación de la propuesta en Bruselas.

La experiencia de catástrofes recientes en las que países de la Unión han enviado bomberos, policías, médicos o equipos de protección de civil como apoyo a otros socios en situación de crisis se encuentran con que los sistemas nacionales no son compatibles, no comparten frecuencias ni tipos de dispositivos y ello hace que la comunicación imposible.

Así, el Ejecutivo comunitario defiende la necesidad de "armonizar" los sistemas para garantizar su interoperabilidad para que pueda haber una comunicación "rápida y segura", si bien fuentes comunitarias advierten de que el objetivo no es "imponer" un mismo sistema generalizado, sino garantizar que los que elijan los Estados miembro sean compatibles entre sí, por lo que los países mantendrán el control total de sus sistemas nacionales.

Para ello, la propuesta aboga por un paso gradual de los sistemas de banda estrecha a tecnologías de banda ancha, como el 5G, y aprovechar los satélites de la Unión que ofrecerán un respaldo adicional en situaciones en las que los sistemas terrestres estén saturados o queden inoperativos, por ejemplo en caso de un apagón generalizado.

De este modo, el EUCCS permitirá a los equipos de primera intervención compartir datos, vídeos, mensajes y geolocalización en tiempo real a través de un único dispositivo seguro. Aunque no hay un calendario cerrado para su desarrollo, dado que la propuesta debe ser aún negociada entre el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para ser adoptada formalmente, fuentes comunitarias estiman que el proyecto podría empezar a andar en 2030 con los primeros 10 o 15 países que estén preparados.

El sistema europeo estandarizado estará protegido de ciberataques y amenazas híbridas gracias al uso de protocolos estrictos y comunicaciones cifradas, para lo que, además, contará con el apoyo de dos entidades creadas para su desarrollo: un Centro de Supervisión de Redes para ofrecer red de fibra óptica segura y resiliente --los países contarán así con un punto central y no necesitarán construir múltiples enlaces-- y un Centro de Supervisión de Seguridad, que supervisará los riesgos y evaluará las amenazas para prestar apoyo a los Estados miembro.

AUTONOMÍA EUROPEA

La Comisión Europea mantiene que gracias al nuevo sistema, la Unión Europea reforzará también su autonomía estratégica ya que la red EUCCS se apoyará en soluciones de fabricación europea, reduciendo así la dependencia de tecnologías extranjeras y fortaleciendo la soberanía tecnológica de Europa.

De este modo, se aplicará el principio europeo de "seguridad desde el diseño" para que este sea un criterio clave desde el desarrollo de los sistemas, aplicado a los componentes críticos como satélites, red móvil central y la tecnología móvil que serán producidos por empresas europeas.

Bruselas argumenta que de este modo, además, la inversión nacional en comunicaciones críticas resultará más atractiva para los Estados miembro, al ampliar considerablemente el alcance del sistema, dado que pasará de ser una herramienta de ámbito regional o nacional a poder emplearse en toda la UE y países asociados al espacio sin fronteras Schengen.

El sistema está diseñado asimismo para adaptarse a la innovación continua en el ámbito de las comunicaciones críticas y las comunicaciones electrónicas comerciales, por lo que Bruselas afirma que apoyará a los Estados miembro en su cooperación con la industria y los organismos de investigación para garantizar la innovación continua de las comunicaciones críticas en la UE.