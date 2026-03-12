Bruselas reúne a los Veintisiete este jueves para coordinar una posible liberación de reservas de petróleo

BRUSELAS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea se reunirá este jueves para analizar una posible liberación de reservas estratégicas y coordinar la respuesta europea ante la eventual recomendación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de recurrir a estos 'stocks' para estabilizar el mercado, tal y como confirmó el miércoles la Comisión Europea.

"Nuestro grupo de coordinación del petróleo se reunirá de nuevo mañana en línea", indicó la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, que ha explicado que el encuentro servirá para intercambiar información entre los Estados miembro y conocer los planes nacionales, en caso de que el organismo internacional aconseje finalmente liberar parte de estas existencias.

Bruselas ha señalado que espera que la AIE confirme su posición "esta misma tarde", después de que su consejo de gobernadores se reuniera este martes para estudiar posibles actuaciones y evaluar la disposición de sus miembros a utilizar estas reservas si la situación del mercado lo requiere.

No obstante, la Comisión ha recordado que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para el abastecimiento energético en la Unión Europea y que tanto las existencias de crudo como las de gas se mantienen actualmente en niveles elevados.

"Nuestras reservas de petróleo están llenas y no vemos un problema inmediato de seguridad de suministro en la Unión Europea ni para el gas ni para el petróleo en el corto plazo", ha subrayado la portavoz.

Con todo, Bruselas ha insistido en que el bloque está "listo para adoptar todas las medidas necesarias" en coordinación con los miembros de la AIE si la situación del mercado lo requiere y teniendo en cuenta "las circunstancias regionales y nacionales".

Además, la Comisión ha recordado que, según la normativa europea, cada país debe mantener reservas equivalentes al menos a 90 días de consumo de petróleo y que la liberación de estos 'stocks' corresponde a los gobiernos nacionales, que deben informar al Ejecutivo comunitario si deciden utilizarlos.

ESPAÑA, A FAVOR DE LIBERAR RESERVAS

En el caso de España, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya ha confirmado que el Ejecutivo respaldará la propuesta de la AIE para contribuir a aliviar la presión sobre los mercados energéticos.

"Por parte de España lo vamos a apoyar. Nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

Aagesen ha explicado que esta iniciativa se adoptará de forma voluntaria por los países miembros de la AIE y que la decisión deberá contar con el respaldo unánime de su consejo de gobierno, un proceso que, según ha indicado, podría cerrarse en las próximas horas.

En caso de aprobarse finalmente la medida, España liberaría alrededor de 12 o 12 días y medio de reservas estratégicas, lo que mantendría el nivel de existencias nacionales ligeramente por encima del mínimo exigido por la normativa europea.

La vicepresidenta tercera ha precisado que las reservas actuales de España equivalen aproximadamente a 92 días de consumo, por encima del umbral de 90 días que exige la legislación comunitaria para garantizar la seguridad de suministro en caso de crisis energética.