UE.- Calviño buscará con Bruselas un "equilibrio" entre responsabilidad fiscal y crecimiento económico

Publicado 20/01/2020 16:21:12 CET

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno, con un "claro compromiso" con el cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias, hará uso de los "elementos de flexibilidad" de dichas normas para buscar con la Comisión Europea un "adecuado equilibrio" entre "responsabilidad fiscal" y el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo.

Así se lo ha trasladado al vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en sendas reuniones que han tenido lugar antes del encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

"Esa es nuestra aproximación. Las reglas comunitarias tienen determinados elementos de flexibilidad dentro de los cuales tendremos que encontrar ese adecuado equilibrio entre la responsabilidad fiscal, la reducción lo más rápidamente posible del déficit y la deuda, pero también del mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo", ha señalado.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha asegurado a Dombrovskis y Gentiloni que el nuevo Gobierno dará "continuidad" a la política económica que asumió el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, basada en "tres ejes": responsabilidad fiscal, sostenibilidad y sensibilidad social y reformas estructurales.

También ha garantizado a Bruselas que España tiene intención de aprobar "en breve" algunas de las directiva que tienen "un retraso acumulado" y no han sido transpuestas todavía, como la de distribución de seguros y de fondos de pensiones.

Según ha explicado Calviño, estos han sido los primeros contactos y con ellos se abre un "diálogo constante" que "se va a intensificar en las próximas semanas", de cara a la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que la Comisión Europea tendrá que evaluar.

En esta línea, la vicepresidenta tercera ha informado al letón y al italiano que la "intención" del Gobierno es proceder "cuanto antes" a la preparación de los PGE, así como que Bruselas estará "puntualmente informada" de los trámites. "Mantendremos abiertas las líneas de diálogo y contacto que caracterizan la relación del Gobierno con la Comisión Europea", ha dicho.

Con este "diálogo constante", ha afirmado, dará a conocer "las intenciones y la línea en la que está trabajando el Gobierno", como ha hecho "desde el primer día" en el que asumió la cartera económica hace ya 19 meses.

Así, ha recordado que en sus primeras reuniones defendió ante la Comisión que la senda fiscal pactada por el último Gobierno de Mariano Rajoy "no era realista" porque "no se corresponde con la realidad económica y social" del país. "Esa senda no es realista, fue lo que comentamos con la Comisión nada más tomar posesión y ahora vamos a trabajar en una senda creíble, realista y en el equilibrio presupuestario de los próximos años", ha zanjado.