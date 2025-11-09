AMP.- La UE defiende en la CELAC la primacía del Derecho Internacional ante los ataques de EEUU en el Caribe

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la "clara posición" al amparo del Derecho Internacional que abandera el bloque frente a los ataques de Estados Unidos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe.

Kallas se encuentra en la ciudad colombiana de Santa Marta para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, una reunión a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales.

Las delegaciones trabajan para cerrar una declaración final a través de discusiones sobre una posible reacción a los ataques militares de EEUU, condenados por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias que describen los bombardeos contra las presuntas narcolanchas (que han dejado ya unos 70 muertos), como ejecuciones extrajudiciales.

A este respecto, Kallas ha asegurado que "la posición de la UE es clara: bajo el derecho internacional solo se puede usar la fuerza por dos motivos: por autodefensa o siguiendo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

En términos generales, ha recordado que las delegaciones reunidas se disponen a abordar una multitud de cuestiones, desde el cambio climático hasta la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, pasando por el cambio climático y la protección de los derechos y libertades de las ciudadanías de los países presentes en el encuentro.

"Estamos a kilómetros de distancia, pero compartimos los mismos valores. Creemos en el derecho internacional. Creemos en el orden basado en normas. Creemos en el estado de derecho y la democracia", ha indicado.

Kallas, por último, ha restado importancia a la ausencia de pesos pesados en la cumbre de Santa Marta, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Hay que preguntar a los que están ausentes, pero ya sabes, hay un dicho: demos gracias por los que están presentes".

El presidente colombiano y anfitrión de la cumbre, Gustavo Petro, ha acusado a "fuerzas ajenas a la paz" de hacer que la cumbre entre la UE y la CELAC "fracase". "En la nueva geopolítica fósil y antidemocrática, se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten", señaló en un mensaje reciente en redes sociales.

Previamente las autoridades colombianas habían indicado que 12 líderes y siete cancilleres latinoamericanos acudirían a la cumbre internacional.

La reunión en Santa Marta llega en plena escalada de las tensiones con Estados Unidos tras las operaciones del Pentágono contra supuestas narcolanchas en el Caribe y con la acumulación de medios navales y aéreos en distintas bases de la región, toda vez Donald Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Venezuela para desalojar a Nicolás Maduro, de quien ha dicho que tiene los días contados.

La división ideológica en el seno del americano tampoco ayuda, y una muestra es el paso de República Dominicana de aplazar 'sine die' la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar esta misma semana en Punta Cana, a la espera de que la cita pueda celebrarse en el año 2026 y de manera "productiva". Las autoridades dominicanas decidieron no invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba, alegando que de esta manera la asistencia sería mayor, sin embargo, países como México y Colombia descartaron participar también como gesto de solidaridad.