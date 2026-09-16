Von der Leyen avisa a Pekín de que usará "todas las herramientas" si el diálogo no equilibra el comercio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - FRED MARVAUX

BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha avisado este miércoles a China de que la Unión Europea está dispuesta a utilizar "todas las herramientas" a su alcance para reequilibrar unas relaciones comerciales que considera "insostenibles", después de que el déficit del bloque con el gigante asiático haya alcanzado los 1.000 millones de euros diarios.

"Este diálogo debe dar resultados. La debilidad de la demanda interna china significa que también necesita nuestro mercado europeo. Por tanto, a ambos nos interesa trabajar juntos para encontrar soluciones. Pero quiero ser clara: utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para reequilibrar nuestra relación. Las palabras están bien, pero los hechos son mejores", ha advertido durante su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La dirigente alemana ha sostenido que el desequilibrio en los intercambios con China ha alcanzado un "punto de inflexión" y ha advertido de sus consecuencias para la industria europea, al considerar que el denominado segundo 'shock' chino "ya está aquí" y se está traduciendo en una creciente presión sobre las principales regiones manufactureras del bloque.

"Se percibe en nuestras comunidades y en las fábricas de toda la Unión. Está provocando la desindustrialización de las principales regiones industriales de Europa. Esto es insostenible", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario.

En este contexto, Von der Leyen ha anunciado la creación de una nueva Corporación Europea de Materias Primas Críticas para adquirir y almacenar de forma conjunta recursos esenciales, ante la elevada dependencia de las importaciones procedentes del gigante asiático.

En concreto, la presidenta de la Comisión ha cifrado en más del 80% la dependencia de China para muchas materias primas críticas y en el 90% para algunas tierras raras, al tiempo que ha defendido la necesidad de que los Veintisiete coordinen la adquisición y acumulación de reservas ante la competencia internacional por diversificar las fuentes de suministro.

"Seguimos teniendo demasiadas dependencias peligrosas. Hemos hecho mucho, pero no somos los únicos que intentamos diversificar. Necesitamos urgentemente adquirir y acumular reservas. Ningún país puede hacerlo solo, por eso crearemos una nueva Corporación Europea de Materias Primas Críticas", ha anunciado.

El nuevo organismo ayudará a obtener y almacenar los materiales necesarios para sectores estratégicos como el automóvil eléctrico, los semiconductores, las baterías, las tecnologías limpias y la defensa, ámbitos cuyo suministro Von der Leyen ha vinculado no solo con el futuro de la industria europea, sino también con la "independencia" y la "seguridad" del bloque.

UN NUEVO PAQUETE BANCARIO

En el plano financiero, la jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado también que la Comisión presentará un nuevo paquete bancario centrado en simplificar las normas y reducir la fragmentación del sector, con el objetivo de aumentar la capacidad de las entidades para financiar el crecimiento de las empresas europeas.

La conservadora alemana ha reconocido que el desarrollo de los mercados de capitales dentro de la Unión de Ahorros e Inversiones llevará tiempo, frente a unas necesidades de financiación empresarial que ha calificado de "urgentes", por lo que ha reclamado un sistema bancario "construido para el crecimiento, no solo para la estabilidad".

"Sabemos que la demanda de capital existe, pero necesitamos una mayor capacidad y apetito por el riesgo", ha defendido Von der Leyen, que ha señalado además que las empresas emergentes europeas de tecnología avanzada van camino de captar un volumen récord de inversión de capital riesgo este año.

REACTIVAR LA ECONOMÍA COMO "PRIORIDAD NÚMERO UNO"

La presidenta comunitaria ha situado estas medidas dentro de una estrategia más amplia para reactivar la economía europea, que ha definido como la "prioridad número uno" de su Ejecutivo ante la presión que los elevados precios de la energía y los costes de financiación siguen ejerciendo sobre ciudadanos y empresas.

Entre las próximas medidas, ha avanzado nuevas propuestas para acelerar la concesión de permisos, especialmente para proyectos considerados de interés estratégico para Europa, y ha pedido a los Estados miembro que reduzcan también las cargas administrativas que añaden al incorporar la legislación europea a sus ordenamientos nacionales.