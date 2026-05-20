UE.- El Consejo de la UE y la Eurocámara logran un acuerdo para implementar el pacto arancelario con EEUU

Archivo - HANDOUT - 05 January 2026, Belgium, Brussels: The Cypriot Presidency of the European Union sign is hanged at the premises of the EU Headquarters in Brussels. Cyprus has just taken over the rotating EU presidency for the second time. Photo: Fred - Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han llegado en la madrugada de este miércoles a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

"El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo provisional sobre dos reglamentos que aplican las reducciones arancelarias de la Unión Europea (UE) establecidas en la Declaración Conjunta UE - EEUU", ha anunciado en redes la Presidencia del Consejo, que en 2026 corresponde a Chipre.

El acuerdo, pendiente ahora de ratificación por la Eurocámara y los Estados miembros, incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las aduanas sobre las exportaciones del bloque.