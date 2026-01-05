La UE cree que la intervención de EEUU abre oportunidad para transición democrática en Venezuela que incluya a Machado

Archivo - Bandera de la UE frente al edificio del Berlaymount. - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

BRUSELAS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha valorado este lunes la intervención de este sábado de Estados Unidos en Venezuela como una "oportunidad" para llevar a cabo una transición democrática en el país latinoamericano, que en "debe incluir" a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, que fueron apoyaron por una "significativa mayoría" de los venezolanos en las últimas elecciones.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha puesto en valor el papel de Machado y González en Venezuela por "haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos", y por haber liderado en 2024 un movimiento "pacífico" que fue apoyado por "millones de venezolanos que les votaron".

En este punto, ha indicado que "los próximos pasos" tras la intervención de Washington en Caracas se deben centrar "en el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado".