La UE denuncia "escenas desgarradoras" en Sumy y acusa a Rusia de intensificar sus ataques contra Ucrania

Macron ve el ataque como la prueba fehaciente de que solo Moscú quiere continuar con la guerra en Ucrania

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha condenado el ataque de este domingo contra la ciudad ucraniana de Sumy donde, según ha denunciado el Gobierno ucraniano, al menos 21 personas han muerto y 83 han resultado heridas por el impacto de dos misiles balísticos rusos en el centro de la ciudad, en plena conmemoración del Domingo de Ramos.

"Escenas desgarradoras en Sumy esta mañana: los residentes reunidos para el Domingo de Ramos fueron alcanzados por misiles rusos", ha manifestado la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Para Kallas, lo ocurrido en Sumy este domingo es "un ejemplo horrible de cómo Rusia intensifica sus ataques mientras Ucrania ha aceptado un alto el fuego incondicional". "Mis condolencias están con el pueblo ucraniano hoy", ha concluido la diplomática.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha declarado "indignado por el criminal ataque", continuación de "la campaña de violencia de Rusia, que demuestra una vez más que esta guerra existe y perdura solo porque Rusia así lo decide".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se ha mostrado de la opinión que el ataque es prueba "evidente" de que "solo Rusia quiere continuar" con la guerra y ha descrito el bombardeo como "un flagrante desprecio por las vidas humanas, el derecho internacional y los esfuerzos diplomáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump".

En lo que concierne a los países bálticos, para el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, el ataque representa otro esfuerzo más de Rusia para destruir Ucrania.

"Seamos claros. El objetivo de Rusia es arrasar con Ucrania. Otro ataque brutal contra civiles inocentes lo demuestra. Nuestra ayuda a Ucrania no puede retrasarse en el momento más crucial. Si no se presiona a Rusia, no habrá paz", ha hecho saber.

También el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha condenado "otro vil crimen de guerra ruso", que ha descrito como "una bofetada a todos los que buscan y desean la paz". "El mundo civilizado debe usar la fuerza para detener a estos bárbaros que están asesinando a civiles y niños. Nuestros corazones están con las familias de las víctimas y los heridos. En este momento de dolor, Lituania reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y al presidente Zelenski hasta que se logre una paz justa", ha manifestado.