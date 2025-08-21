UE/EEUU.- AMP.- La UE cierra el acuerdo formal con EEUU para un arancel general del 15%

La rebaja de aranceles a los automóviles queda condicionada a mejor acceso de productos agrícolas y alimentos

Queda fuera de la lista los vinos y bebidas destiladas, pero Bruselas tiene garantías sobre el sector farmacéutico y semiconductores

La Unión Europea ha cerrado este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15% a su exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, aunque en el caso de los recargos a vehículos queda condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.

De esta forma, ambos bloques dejan por escrito el acuerdo político alcanzado en Escocia entre la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un comunicado conjunto, que, aunque no es legalmente vinculante, se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

"Se trata de un acuerdo estratégico muy importante. Lo respaldamos plenamente y nos comprometemos a cumplirlo. Permítanme decirlo claramente: la alternativa, una guerra comercial con aranceles altísimos y una escalada política, no beneficia a nadie", ha afirmado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en rueda de prensa desde la capital comunitaria, recalcando que el 15% es un techo que incluye todas las tasas y recargos comerciales.

En el caso del sector de la automoción, coches y piezas y recambios europeos se verá beneficiados de una rebaja de los recargos que hasta ahora se situaban en el 27,5%, para quedar bajo el paraguas del 15%. Esta medida está condicionada por parte de Washington a que la UE conceda acceso preferencial al mercado para productos pesqueros y agrícolas estadounidenses, incluidos frutos secos, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja y carne de cerdo y bisonte.

Según ha explicado Sefcovic, los servicios comunitarios trabajan para presentarán estas propuestas legislativas este mismo mes, por lo que el Ejecutivo europeo dice tener garantías de Washington de que los aranceles del 15% se aplicarán con carácter retroactivo sobre los coches desde el 1 de agosto.

"Es una buena noticia para nuestra industria automovilística, que ha sufrido grandes pérdidas económicas en los últimos meses", ha afirmado el comisario que ha liderado las negociaciones con Estados Unidos los últimos meses.

Igualmente, Bruselas saca el compromiso de Estados Unidos de que los productos farmacéuticos, semiconductores y madera no reciban tarifas superiores al 15%. De esta forma se asegura que la cifra máxima que se aplicará también a estos sectores, actualmente bajo investigaciones del Departamento de Comercio estadounidense.

VINOS Y BEBIDAS DESTILADAS, FUERA DE LA LISTA

Aranceles reducidos, del 2,5% correspondiente a nación más favorecida, se aplicarán desde septiembre a recursos naturales no disponibles como el corcho, todas las aeronaves y piezas de aeronaves, medicamentos genéricos y sus ingredientes, y precursores químicos.

El vino y las bebidas destiladas europeas quedan de momento fuera de la lista de productos en el comunicado conjunto, pese a que Europa aspiraba a conseguir un buen trato. De todos modos, la UE y Estados Unidos seguirán negociando más sectores y productos sensibles para sus economías para engrosar esta lista de aranceles mínimos.

Respecto al acero, el aluminio y sus productos derivados, el comunicado conjunto consolida la intención de europeos y estadounidenses de cooperar para poner en marcha un sistema de cuotas para que una cantidad determinada pueda comerciarse con un trato preferencial, aunque no ofrece más detalles sobre el mecanismo.

COMPROMISO NO VINCULANTE SOBRE INVERSIONES EN EEUU

Otro de los elementos del acuerdo que generaron más polémica son los compromisos de compras europeas de energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares, en concreto de crudo, gas licuado y energía nuclear e inversiones de 600.000 millones de dólares en lo que resta de mandato del presidente estadounidense.

El acuerdo formal incluye estos puntos pero en todo caso toma el lenguaje europeo y se refiere a "intenciones" y "expectativas" sobre las adquisiciones e inversiones, después de que Bruselas haya reiterado en múltiples ocasiones que las cifras no son de ninguna manera vinculantes.

Trump amenazó tan solo una semana después del acuerdo político con elevar los aranceles a los productos al 35% si el bloque no cumplía con las inversiones acordadas.

Respecto a la compra de material militar a Estados Unidos, el comunicado se refiere solo a la intención de la UE de aumentar sustancialmente la adquisición de equipos militares de fabricación estadounidense "con el apoyo y la colaboración del Gobierno estadounidense", siguiendo la prioridad para profundizar la cooperación industrial transatlántica en materia de Defensa.

El acuerdo alcanzado con Washington llegó antes de que expirara el plazo del 1 de agosto que marcó Trump para aplicar aranceles generalizados del 30% sobre las producciones europeas. En términos generales, la UE acepta una 'tarifa plana' del 15% a todas las importaciones, incluyendo áreas que hasta ahora se beneficiaban de cero aranceles, caso del sector farmacéutico, semiconductores o productos agrícolas, mientras que no anuncia por el momento ninguna medida de respuesta que haga estos aranceles recíprocos.