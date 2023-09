El expresidente boliviano Quiroga ve a España como última baza para la integración comercial América Latina-UE

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) ha advertido de que si durante la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea de este año no se avanza en la integración comercial con América Latina, "el tren pasará y no volverá", y serán otros mercados, como el asiático, pero especialmente China, a donde mirarán los países de la región.

"España tiene que tener conciencia plena sobre esto", ha dicho Quiroga en una entrevista para Europa Press, aprovechando su visita a Madrid para asistir a un diálogo sobre el papel de España como puente comercial entre la Unión Europea y América Latina, organizado por el foro de expresidentes Club de Madrid.

"Se ha vuelto un cuento de nunca acabar esto de la Unión Europea y Mercosur", ha lamentado, al tiempo que ha criticado las diferentes "excusas" que Bruselas o Washington han ido esgrimiendo para retrasar estos acuerdos comerciales.

"Primero fue Bolsonaro, después la Amazonía, cada vez van cambiando las excusas. Cuando la realidad es el proteccionismo agrícola a ultranza de Francia. Esa es la realidad de por qué está bloqueada la integración comercial", ha expresado.

"En América Latina hay una enorme frustración porque Estados Unidos y la Unión Europea no tienen apertura para hacer integración comercial", ha asegurado, y lamenta que en Washington, demócratas y republicanos hayan dejado de ponerse de acuerdo para firmar pactos comerciales con países como México, Chile, o Perú.

"Antes había una mayoría donde prevalecían los republicanos para hacer acuerdos comerciales con América Latina, o había una mayoría demócrata para dar un buen acuerdo migratorio a los latinos. Hoy día, ni lo uno ni lo otro, no quieren ni nuestros productos, ni a nuestra gente", ha lamentado.

Quiroga ha insistido en que "no hay forma de hacer integración comercial con Estados Unidos, o con Europa" y eso ha llevado a muchos países del continente a poner la vista en Asia, especialmente China, que ya ha dado muestras, ha dicho, de estar dispuesto a esta apertura comercial.

"Creo que se está perdiendo una oportunidad enorme", ha remarcado en relación a la postura de europeos y estadounidenses. "Es muy importante este periodo para definir de una vez si habrá o no acuerdos comerciales con Europa", que si "no se da cuenta de que si durante la Presidencia de España de la Unión Europea no se avanza en la integración comercial con Sudamérica, el tren pasará y no volverá", ha dicho.

"Uruguay ya ha pedido hace tiempo, separado del Mercosur, negociar con China. Paraguay está diciendo lo mismo (...) del canal de Panamá para el sur todos somos chinos, porque aquí hay productos agrícolas, energía y minería y el principal comprador es China, es un gran inversionista y un gran prestamista, es el principal socio comercial", ha dicho.

Actualmente, Mercosur está formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el caso de Bolivia, es uno de los varios Estados, como por ejemplo Colombia y Chile, que figuran como asociados al bloque.

"¿Por qué vamos a seguir esperando algo hace años que no avanza? Si con la presidencia de España (...) no se avanza en la integración comercial, entonces que mañana no venga Europa a decir que está preocupado por los tratados de libre comercio con China", ha dicho.

"Viene una pelea grande de China y el mundo anglosajón, ¿qué nos interesa? Coordinar la regulación con Europa, y ¿dónde se consignan los estándares regulatorios comerciales? En acuerdos de integración comercial", ha defendido.