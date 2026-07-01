La Fiscalía Europea investiga el presunto uso fraudulento de fondos por el antiguo grupo de Le Pen en la Eurocámara

Archivo - 23 October 2025, France, Paris: President of the National Rally party Marine Le Pen speaks during a press conference to present the National Rally's counter-budget. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) investiga el presunto uso fraudulento de fondos europeos por parte de Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de Marine Le Pen en el Parlamento Europeo, durante la legislatura 2019-2024, una investigación en cuyo marco se están llevando a cabo registros en Francia y otros países europeos, entre ellos España.

Así lo ha confirmado el organismo a Europa Press, que ha aclarado que están llevando a cabo "medidas de investigación" en varios países sobre el "uso de fondos europeos por un antiguo grupo político" de la Eurocámara, si bien ha rechazado ofrecer más detalles sobre las diligencias "para no poner en peligro el resultado del procedimiento en curso".

En el caso de España, las diligencias han incluido un registro practicado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el distrito madrileño de Salamanca, según han indicado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

ID, que durante la pasada legislatura reunió a partidos como la Agrupación Nacional francesa, la Liga italiana o Alternativa para Alemania, quedó disuelto tras las elecciones europeas de 2024. La mayoría de sus integrantes se incorporaron entonces a Patriotas por Europa, el grupo que actualmente preside el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, y al que también se sumó Vox tras abandonar el grupo de Meloni, Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Precisamente el dirigente francés ha informado de que desde primera hora de la mañana se estaban llevando a cabo registros en las sedes y los domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación que habían trabajado con su partido.

"Desde primera hora de esta mañana se están llevando a cabo registros en las sedes y los domicilios personales de proveedores de servicios de comunicación que han trabajado con nosotros", ha señalado Bardella en un mensaje publicado en la red social X.

El ultraderechista ha vinculado además estas actuaciones a la apertura de un nuevo procedimiento judicial en Francia relacionado con un empleo que desempeñó durante unos meses en el Parlamento hace cerca de doce años, a raíz de una denuncia presentada por una asociación.

"Como siempre, los procedimientos judiciales llegan al ritmo del calendario electoral. No tenemos nada que reprocharnos y lo demostraremos", ha sostenido.