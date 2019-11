UE.- La Justicia europea avala el impuesto sobre la energía nuclear en España

Publicado 07/11/2019 18:33:12 CET

BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves los impuestos que se aplican en España a la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares al entender que cumplen con las reglas europeas.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo considera que estos gravámenes no vulneran el principio de no discriminación recogido en la normativa europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

La Justicia europea resuelve así la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo en el marco de varios procedimientos entre la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Endesa Generación e Iberdrola Generación Nuclear contra la Administración General del Estado.

Estas empresas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que aprobó los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre la energía nuclear.

Su principal argumento es que estos tributos constituyen un impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, algo que debe considerarse ilegal atendiendo tanto a la legislación española como a la comunitaria.

La sentencia del TUE, en concreto, declara que el principio de no discriminación de la directiva europea "no se opone a la normativa española" que establece impuestos sobre la energía nuclear "que gravan únicamente a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica".