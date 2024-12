Macron afirma que el acuerdo con Mercosur "sacrifica" a los agricultores con estándares "del siglo pasado"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cargado este jueves contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur cerrado la semana pasada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya que entiende que "sacrifica" al sector agrícola con premisas económicas propias "del siglo pasado".

A la espera de examinar en detalle las precisiones de Bruselas, que no ha publicado hasta esta semana los textos legales, Macron ha querido decir "muy claramente" que "los agricultores no serán sacrificados al servicio de un mercantilismo del siglo pasado", que no tiene en cuenta cuestiones como la soberanía alimentaria o el respeto del medio ambiente.

El presidente galo, que desde el viaje de Von der Leyen a Montevideo para la firma no había hablado del tema en público, se ha pronunciado durante una visita oficial a Polonia, en una comparecencia conjunta con el primer ministro Donald Tusk. Polonia es uno de los países de la UE que también ha mostrado recelos hacia el acuerdo y Macron ha querido hace hincapié en esta sintonía junto a Tusk: "Tenemos la misma visión de las cosas".

El acuerdo no está aprobado, en la medida en que la Comisión Europea sólo tenía mandato para completar las negociaciones. El visto bueno final depende de la aprobación de los Estados miembro de la UE, pero este aval no tiene por qué ser unánime y bastará previsiblemente una mayoría cualificada.

Francia sólo puede vetarlo si gana apoyos suficientes para formar una minoría de bloqueo, para lo cual deberá convencer a un número más amplio de países, dado que sólo París ha dicho un 'no' tajante. Además de Polonia, otros países como Irlanda, Países Bajos o Austria han mostrado reservas, mientras que Italia estaría en duda de cara al proceso que ahora arranca.