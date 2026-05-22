La UE y México defienden orden internacional y diplomacia frente a tensiones, en su primera cumbre en 11 años

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y la preisdenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al inicio de la 8 Cumbre UE-México. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y México han escenificado este viernes el inicio de un "nuevo capítulo de asociación estratégica" en la que ha sido la primera cumbre bilateral en más de una década, una cita que sirve de marco para la firma de los convenios que modernizan sus acuerdos de asociación y comercio y con la que las dos regiones declaran su compromiso con el orden internacional, "la paz y la diplomacia" como la vía para resolver conflictos en un escenario crecientes tensiones geopolíticas, como la crisis en el estrecho de Ormuz o los choques con la Administración de Estados Unidos.

"Expresamos nuestra preocupación por las crecientes tensiones geopolíticas en diferentes regiones del mundo. Reafirmamos la importancia de los propósitos, normas y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho internacional, incluyendo la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la libre determinación, así como nuestro firme compromiso con ellos", recoge la Declaración Conjunta UE-México.

"Subrayamos la importancia de resolver las controversias por medios pacíficos y la diplomacia", continúa el escrito publicado al término de la cumbre que ha acogido en Ciudad de México la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y a la que han acudido en representación de la Unión los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; así como el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

El documento de casi cinco páginas que marca las claves de la cumbre, apunta también que la Unión Europea y México han abordado la situación en Ucrania y Oriente Próximo, al tiempo que reafirman su apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Asimismo, dedican una línea a la situación en Cuba para subrayar el "compromiso compartido con la dignidad humana, la cooperación multilateral y la solidaridad humanitaria con el pueblo cubano, así como la importancia de respetar los principios humanitarios internacionales".

"Los acuerdos que cerraremos en Ciudad de México son una auténtica declaración geopolítica, una demostración de nuestro compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas", ha indicado Costa a su llegada a la cumbre, horas antes de la firma formal de los acuerdos que actualizan una relación comercial y de cooperación que ya enmarcaba un acuerdo global desde el año 2000, pero que ahora suprimirá la mayoría de aranceles restantes, especialmente en el sector agroalimentario.

La jefa del Ejecutivo comunitario, por su parte, ha considerado la cumbre como un momento de "importancia histórica" y ha puesto en valor que tras este hito la UE y México inician una "asociación más fuerte". "La coerción económica y la agresión territorial ejercen una presión creciente sobre nuestros valores e intereses comunes. Nuestra respuesta debe ser adaptarnos y colaborar aún más estrechamente", ha defendido la conservadora alemana durante la reunión.

Con todo, las dos regiones reconocen en la Declaración la "necesidad de estrechar los diálogos sectoriales" en campos como la lucha contra el cambio climático, la preparación de desastres, salud alimenticia, innovación, turismo o agricultura sostenible, al tiempo que reiteran la voluntad de impulsar los contactos entre personas de uno y otro lado del Atlántico, por ejemplo mediante el intercambio académico en el marco del programa Erasmus+.

También anuncian el lanzamiento de un diálogo de alto nivel sobre seguridad y migración, abogan por la mejor cooperación entre policías y autoridades judiciales y apuntan una mayor colaboración en materia energética.

A pesar de que han pasado once años desde la última vez que la Unión Europea y México mantuvieron una cumbre bilateral, en esta ocasión la Declaración recoge asimismo el compromiso de que estas citas tengan lugar cada dos años, al tiempo que afirman que trasladarán a las autoridades de las dos regiones la necesidad de que garanticen el cumplimiento en su territorio de los acuerdos firmados en esta cita --y que están aún pendientes de ratificación para su entrada en vigor--.

"En un momento marcado por la creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos optado por ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra alianza estratégica, basándonos en nuestra historia, valores y compromiso compartidos con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas", establece el documento.