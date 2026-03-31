Los ministros de Energía UE abordarán este martes la seguridad del suministro por la crisis en Oriente Próximo

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Energía de los Veintisiete celebrarán este martes una reunión informal por videoconferencia para abordar la seguridad del suministro energético, marcada por las tensiones en los mercados derivadas de la crisis en Oriente Próximo.

"Tendremos una videoconferencia informal de los ministros de Energía el martes a las 15.00 (hora de Bruselas). El tema de debate será la seguridad del suministro energético debido a la crisis en Oriente Próximo", han indicado este viernes fuentes de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE.

El encuentro, del que todavía no han trascendido más detalles, se produce en un contexto de plena escalada del conflicto en la región, que está generando inquietud en la UE por sus posibles repercusiones sobre el abastecimiento, la evolución de los precios energéticos y el conjunto de la economía europea.

"Las perspectivas están marcadas por una profunda incertidumbre. Pero está claro que existe el riesgo de un 'shock' de estanflación; es decir, una situación en la que un menor crecimiento coincide con una mayor inflación", ha señalado este viernes el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

Según ha explicado, una escalada prolongada de la guerra en Oriente Próximo podría tener un impacto significativo en la economía europea, con una posible reducción de hasta 0,6 puntos porcentuales del crecimiento en los próximos años.