UE.- Los ministros de Exteriores de la UE buscan este lunes contener la crisis en Irán y desbloquear la ayuda a Kiev

BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este lunes de contener la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, con el foco puesto en garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y también buscarán convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania requiere con urgencia para recibir los primeros desembolsos en el mes de abril.

Lo harán en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, apenas unos días antes de que se reúnan en la capital comunitaria los líderes de los 27 Estados miembro, en una cumbre del Consejo Europeo que también estará marcada por la escalada en Oriente Próximo, la guerra en Ucrania y la seguridad del bloque comunitario.

La reunión llega en un momento de fuerte tensión internacional, con la UE tratando de articular una posición común ante la escalada en Oriente Próximo y sus efectos en la seguridad y la economía global, en particular por el riesgo que supone para el tránsito marítimo y los mercados energéticos.

Tras dos reuniones extraordinarias de ministros de Exteriores tras el estallido del conflicto, en esta ocasión los Veintisiete harán balance de los últimos acontecimientos y explorarán medidas para proteger el tráfico marítimo y contener los efectos de la crisis en la seguridad y la economía global.

Concretamente, está previsto que los ministros condenen los ataques de Irán y hagan una llamada a la desescalada y al cese de la hostilidades en Oriente Próximo, a la vez que adoptarán de manera formal sanciones contra 19 personas y entidades iraníes por violaciones graves de Derechos Humanos.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, también se espera que anime a los ministros a que pongan más recursos y capacidades a disposición de misiones europeas en la región, en particular para reforzar la operación naval Aspides, una operación militar de la UE para evitar los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

Según han explicado fuentes europeas, la jefa de la diplomacia europea quiere barajar opciones para tratar de garantizar el tránsito seguro de buques comerciales en el estrecho de Ormuz, intentando que más Estados aporten capacidades a la operación propuesta por Francia para proteger a los barcos de los ataques de Irán.

Paralelamente, los ministros abordarán la situación en Líbano, donde la extensión de la guerra en Oriente Próximo con los ataques de Israel está llevando a desplazamientos de población y un deterioro de la situación humanitaria. Así, los 27 explorarán vías para reforzar el apoyo político y de seguridad a las autoridades libanesas y al Ejército del país.

DESBLOQUEAR EL VETO DE HUNGRÍA

Otra gran parte de la jornada se dedicará para hablar de Ucrania, donde se prevé una actualización por videoconferencia del estado de la invasión rusa con el ministro ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, que posiblemente resaltará la alta demanda de interceptores de drones y misiles por el estallido de la guerra en Oriente Próximo.

Además, los 27 ministros abordarán el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, bloqueados por Hungría y Eslovaquia desde el último CAE tras acusar a Ucrania de estar saboteando el suministro de petróleo a sus países a través del oleoducto de Druzhba.

Algunos titulares de Exteriores subrayarán que el bloqueo de Budapest y Bratislava representa una "violación de la cooperación leal", según han indicado fuentes diplomáticas, ya que el préstamo fue acordado políticamente por los líderes en el Consejo Europeo de diciembre y su implementación legal requiere ahora la unanimidad para modificar el presupuesto de la UE.

También se pondrá presión sobre Hungría y Eslovaquia en relación al vigésimo paquete de sanciones, alegado que este bloqueo reduce la capacidad de la UE para ejercer una presión efectiva sobre Moscú.

Eso sí, varias fuentes diplomáticas han expresado sus dudas sobre que Hungría y Eslovaquia levanten sus respectivos bloqueos y apuestan porque ambos asuntos se trasladen pocos días después a la cumbre del Consejo Europeo, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lo tratarán con los primeros ministros Viktor Orbán y Robert Fico, además de con la intervención telamática del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Pero además de la crisis en Oriente Próximo y la situación en Ucrania, los ministros abordarán otros asuntos de seguridad internacional, entre ellos los trabajos en marcha para actualizar la Estrategia de Seguridad Europea, que será objeto de un desayuno de trabajo previo al Consejo.

Según han explicado fuentes europeas, el objetivo es elaborar una evaluación de amenazas adaptada al contexto actual, que tenga en cuenta no solo riesgos militares sino también factores como la seguridad energética, económica o tecnológica. El documento, en el que trabajan el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea, podría presentarse durante el verano.

Finalmente, los ministros mantendrán un almuerzo de trabajo con su homólogo en India, Subrahmanyam Jaishankar, abordarán de urgencia la situación en Georgia tras la aprobación de una polémica ley de financiación extranjera y prepararán la cumbre informal de líderes en Chipre, que estará centrada en proyectos de inversión y estabilidad en el Mediterráneo y en la Vecindad Sur.