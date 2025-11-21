UE.- El Partido Demócrata Europeo se compromete con la diversidad y a defender los derechos de las minorías en Europa

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos miembros del Partido Demócrata Europeo, reunidos en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) en el marco del Congreso del PDE, han aprobado la 'Declaración de Bilbao sobre la representación inclusiva', en la que se comprometen a incorporar en sus estatutos un compromiso "claro con la diversidad, la igualdad y la defensa de los derechos de las minorías en toda Europa", garantizando que estos valores guíen todas sus actividades políticas.

En la misma, reafirman su "profundo compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión en la vida política". "Como demócratas, creemos que todas las personas, independientemente de su género, origen, etnia, orientación sexual, edad, capacidad o creencia religiosa, deben tener la misma voz a la hora de configurar el futuro de nuestro continente", señalan.

El texto aprobado reconoce la importancia de la participación política activa de todos los sectores de la sociedad, desde el voto hasta la representación en los órganos de toma de decisiones. "Las democracias prosperan cuando todos los ciudadanos tienen voz", afirma.

Asimismo, los miembros del PDE se comprometen a reforzar sus procesos internos para garantizar que las personas pertenecientes a comunidades minoritarias y poco representadas puedan acceder a oportunidades para liderar y contribuir de manera "significativa" a la misión democrática compartida.

Del mismo modo, dicen aceptar la innovación digital como una herramienta para llegar, empoderar y formar a personas de todos los orígenes, especialmente a aquellas que se enfrentan a barreras para participar, a fin de que se involucren en la vida política y el servicio público.

Otro punto al que se comprometen es a fomentar un entorno en el que se anime y se apoye a las minorías y a los grupos infrarrepresentados a participar en la vida política, reconociendo que las perspectivas diversas fortalecen la gobernanza democrática, así como a fomentar la creación de plataformas, grupos y asociaciones que promuevan el intercambio, el aprendizaje y la solidaridad entre quienes trabajan por una representación inclusiva.

También apuestan por la igualdad de derechos para todos, teniendo en cuenta las barreras superpuestas. "Los derechos son universales e iguales para todas las personas. En la vida real, algunas diferencias (género, origen, orientación sexual, discapacidad, edad) pueden acumularse, creando obstáculos adicionales. Eso no justifica la fragmentación de la sociedad en microidentidades: significa diseñar políticas que estén fundamentadas en principios y que sean universales, con herramientas específicas y proporcionadas para eliminar esas barreras donde aparezcan, sin crear silos ni jerarquías", afirman.

En este sentido, como demócratas dicen mantenerse unidos contra la discriminación, el odio y la exclusión. "Rechazamos la retórica y las acciones que buscan dividir nuestras sociedades o menoscabar los derechos de cualquier individuo. Nuestro deber es construir una Europa abierta, inclusiva y participativa, una en la que la democracia se vea reforzada por la diversidad de todas sus personas", concluye la Declaración de Bilbao.