UE.- Patricia Llombart Cussac, nueva directora general del servicio diplomático de la UE en África

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este domingo la designación de Patricia Llombart Cussac como nueva directora general del servicio diplomático de la UE para África.

La jurista valenciana desempeñaba hasta ahora el cargo de embajadora de la Unión Europea en Marruecos. Anteriormente, entre otros cargos, se desempeñó como embajadora de la UE en Colombia y como directora de Infraestructura, Seguridad, Presupuesto, Finanzas y TI en la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

Por otro lado, el donostiarra Daniel Aristi Gaztelumendi ha sido nombrado embajador de la UE en Malaui. Actualmente ejerce como embajador de la UE en Burkina Faso. Anteriormente, entre otras funciones, se desempeñó como Jefe Adjunto de División para Egipto, Jordania, Líbano, Siria y la Liga de los Estados Árabes en el SEAE.

Ambos forman parte de la ronda de nombramientos anunciada por Kallas este domingo y que comprende las designaciones de el nombramiento de cinco altos directivos del Servicio Europeo de Acción Exterior, así como el nombramiento de 36 Jefes de Delegación y dos Jefes de Delegación Adjuntos de la Unión Europea.