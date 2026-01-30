Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona registró una expansión del 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, manteniendo así el ritmo de expansión de los tres meses anteriores, según la estimación inicial de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que sitúa en el 1,5% el crecimiento de la zona euro en 2025.

En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó un 0,3% entre octubre y diciembre de 2025 en comparación con el tercer trimestre, cuando la expansión fue del 0,4%, alcanzando así en el conjunto del año un crecimiento del 1,6%.

Respecto del cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,3% interanual en la zona euro y un 1,4% en el conjunto de la UE.

El dato preliminar de crecimiento de la zona euro estimado para el conjunto de la eurozona supera la previsión del Banco Central Europeo (BCE), que en diciembre había elevado su pronóstico dos décimas, hasta el 1,4%, mientras que para este año anticipa una expansión del 1,2% y del 1,4% para 2027.

Asimismo, también supera en una décima la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó en enero una expansión del 1,4% en 2025, que se moderaría al 1,3% este año y sería del 1,4% en 2027.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos del cuarto trimestre de 2025, el mayor aumento del PIB en comparación con el trimestre anterior correspondió a Lituania (1,7%), por delante de España y Portugal (0,8% cada uno).

Por contra, Irlanda fue el único país que registró una contracción (-0,6%), mientras que Estonia se estancó (0%) y Hungría, Austria, Suecia y Francia crecieron cada uno un 0,2%.

De este modo, España se destacó en el último trimestre del año como la economía con mejor desempeño entre las más grandes de la UE, ya que el PIB de Alemania aumentó un 0,3% entre octubre y diciembre, la misma expansión de Italia, mientras que Francia se expandió un 0,2%.

Para Bert Colijn, economista jefe de ING Research, el dato de crecimiento del último trimestre de 2025 fue ligeramente mejor de lo esperado gracias a que la aceleración del crecimiento en Alemania, España e Italia, en menor medida, compensó el lento crecimiento en Francia, mientras que parece sugerir "un crecimiento acelerado en los próximos trimestres".

No obstante, avisa de que muchos factores también están perjudicando las perspectivas de la eurozona, incluyendo la incertidumbre del entorno y la pérdida de competitividad de la eurozona, que puede convertir al comercio en un lastre del crecimiento este año.

"Estas preocupaciones estructurales más amplias no se están abordando con la suficiente rapidez por el momento, lo que frena las perspectivas a largo plazo", afirma Colijn, para quien, no obstante, el impulso interno debería ser suficiente para esperar una modesta aceleración del crecimiento de la eurozona, "lo que ya es bastante importante en este entorno de importantes turbulencias".