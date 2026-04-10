UE.- Sánchez afirma que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet, reúne a altos responsables políticos y - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común, y ha dicho que es la única forma de que la Unión Europea (UE) se haga valer en seguridad.

"En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea solo tenemos una forma de hacernos valer" en seguridad, ha defendido en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha dicho que España está lista: "No en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial", y ha añadido que se equivocan quienes creen que es opcional avanzar hacia un ejército europeo común.

Considera "evidente" que la UE debe avanzar en una verdadera política exterior y de seguridad y de defensa común, porque cree que es tan importante la diplomacia como la seguridad.

Para él, en un momento de retroceso de la solidaridad global, Europa "rearmarse" para afrontar sus problemas de seguridad y defensa, y también rearmarse en lo moral para su desarrollo estable y en paz con el resto del mundo.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

Ve necesario que Europa refuerce su autonomía estratégica en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, y subraya que está siendo cuestionado el modelo sostenido durante décadas basado en la seguridad de la OTAN y en un sistema económico globalizado.

Ha defendido que la UE se adapte a los nuevos desafíos sin renunciar a sus valores, apostando por más integración y soberanía para reducir su dependencia de terceros actores y tener voz propia en el escenario global, y cree que esta "autonomía abierta" no es una opción, sino una condición imprescindible para garantizar la supervivencia política, económica y social del proyecto europeo.

Para Sánchez, la seguridad europea común es una de las 3 prioridades en que trabaja el Gobierno en esta legislatura europea, junto al crecimiento económico y la cohesión.

CRECIMIENTO Y COHESIÓN

En relación a la economía, ha asegurado que la UE debe "crecer mucho más" de lo que lo ha hecho en los últimos 10-15 años, y ha apuntado al potencial del mercado interior, a ganar en soberanía financiera y a avanzar en instrumentos comunes de financiación.

También apuesta por reforzar el pilar social europeo como condición indispensable para sostener el proyecto comunitario, y ha dicho que España propone que el presupuesto comunitario sea del 2% de la renta nacional bruta disponible.

VIVIENDA Y ENERGÍA

Además, ha recordado que el acceso a la vivienda y el empleo están entre las principales preocupaciones, y ve "absolutamente inaceptable" el incremento de los precios de la compra y el alquiler en toda Europa.

Ha dicho que el Plan Europeo de Vivienda Asequible es un primer paso, pero ha apostado por ser "mucho más concretos y ambiciosos" para impulsar medidas claras que lleguen a la gente.

Sánchez ha pedido aprender de "las sucesivas crisis energéticas" que han golpeado a la clase media trabajadora europea, y ha vaticinado que, tras Ucrania e Irán, la seguridad y la prosperidad pasan por electrificar las economías e impulsar las renovables.