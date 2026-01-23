El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el Consejo Europeo extraordinario. - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la aplicación provisional "inmediata" del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, después de que el Parlamento acordara este miércoles llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

"La aplicación se ha aprobado ya por parte del Consejo y, por tanto, no hay nada más que añadir. Por supuesto estamos de acuerdo en que se aplique", ha subrayado el presidente en rueda de prensa al finalizar la reunión del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas para abordar la situación en Groenlandia y la respuesta europea ante las presiones geopolíticas y comerciales de Washington.

Preguntado por el acuerdo de Mercosur, el presidente del Gobierno ha defendido que la posición del Consejo ya está fijada desde finales del año pasado y que, como ya ha ocurrido en otros acuerdos comerciales, corresponde a la justicia pronunciarse sobre la legalidad de determinados aspectos del Tratado.

En este sentido, ha destacado que es "importante acelerar la integración económica mediante la culminación del mercado único", así como ampliar las alianzas comerciales, empezando, según ha remarcado, "con la aplicación provisional, aunque sea inmediata, del acuerdo firmado con el Mercosur".

Con la luz verde de los Veintisiete a la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur la pasada semana, los gobiernos dieron también su visto bueno a la aplicación provisional del pacto mientras se completa su proceso de ratificación, que incluye su aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo y requerirá de más tiempo.

Sin embargo, la decisión formal de su aplicación provisional depende de la Comisión Europea, que podrá dar este paso una vez que al menos uno de los países de Mercosur complete su propio procedimiento interno de ratificación, lo que, según fuentes europeas, puede llevar entre uno y dos meses.