TUE devuelve a la oficina de propiedad intelectual UE el registro de una marca murciana impugnada por Nestlé

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha devuelto este miércoles a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el caso de una empresa murciana de alimentación de animales cuyo registro de marca impugnó Nestlé, anulando el fallo previo que descartaba riesgo de confusión.

En su sentencia, el TUE asegura que la oficina europea debe evaluar el fondo del caso y estudiar las alegaciones de Nestlé para determinar si son suficientes para oponerse al registro de marca de la española Amigüitos pets & life.

El caso se remonta a 2016 cuando la empresa suiza presentó una demanda por riesgo de confusión entre la marca española 'THE ONLY ONE' y la registrada 'ONE' de piensos para animales. Entonces la EUIPO dio la razón a Nestlé y dijo que la compañía murciana podía "aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca ONE".

Tras ver como se rechazaba su recurso ante la EUIPO, la empresa española acudió al TUE, que en 2020 le dio la razón y anuló la sentencia sobre el registro al declarar que, pese a la similitud de los productos, no existía riesgo de confusión entre las marcas. A su vez, el tribunal con sede en Luxemburgo devolvió el caso a la oficina de propiedad intelectual UE para que emitiera otro análisis.

En julio de 2022, ésta estimó el recurso de la empresa murciana y rechazó íntegramente la oposición formulada por Nestlé. Pero después de que la empresa suiza recurriera la decisión al TUE, el órgano de justicia ha reclamado ahora una nueva evaluación a la EUIPO, ya que no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo, esto es si los elementos diferenciadores entre los signos PURINA ONE y ONE impiden que el público de referencia los perciba como pertenecientes a la misma empresa.