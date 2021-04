La UE condena de manera "enérgica" las últimas sanciones de Rusia sobre ocho autoridades europeas

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo ha condenado este viernes "en los términos más enérgicos" las últimas sanciones emitidas por Rusia sobre ocho autoridades europeas, entre ellas el presidente del Parlamento, David Sassoli, a quienes se les prohíbe la entrada al país, en respuesta a las lanzadas desde Bruselas el pasado mes de marzo contra funcionarios del Kremlin.

"Esta acción es inaceptable, carece de cualquier justificación legal y es totalmente infundada. Se dirige directamente a la Unión Europea, no solo a las personas afectadas", ha condenado Bruselas, quien se reserva "tomar las medidas adecuadas en respuesta"

"Esta decisión es la demostración más reciente y sorprendente de cómo la Federación de Rusia ha optado por enfrentarse a la UE en lugar de aceptar y reparar la trayectoria negativa de nuestras relaciones bilaterales", continúa.

Poco antes, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha salido al paso de estas sanciones ironizando sobre ellas en su cuenta de Twitter, en donde ha escrito que "ya sospechaba un poco que no era bienvenido en el Kremlin".

"Las amenazas no nos silenciarán. Como escribió Tolstoi, no hay grandeza donde no hay verdad", ha escrito Sassoli, después de remarcar que "ninguna sanción o intimidación" le detendrá a él o al Parlamento Europeo seguir "defendiendo los Derechos Humanos, la libertad y la democracia".

Moscú anunció este viernes horas antes que había tomado la decisión como respuesta a las sanciones que desde el pasado mes de marzo Bruselas ha estado lanzando contra funcionarios rusos. Desde el Kremlin se ha acusado a la Unión Europea de actuar de forma unilateral y sin dar oportunidad al diálogo, siguiendo las directrices de Estados Unidos, con el objetivo último de lastrar su desarrollo.

Además de Sassoli, también se les ha prohibido la entrada a Rusia a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourová, quien ha reaccionado agradeciendo el apoyo de las autoridades europeas y solidarizándose con el resto de compañeros afectados.

"Seguiré defendiendo los Derechos Humanos, la libertad de prensa y la democracia. Los constantes esfuerzos de Rusia por sembrar desinformación y minar las libertades fundamentales merecen una fuerte y continúa respuesta. Ese es el precio de contar la verdad y gustosamente lo pagaré", ha remarcado.

Junto a ellos también han sido sancionados el diputado francés Jacques Maire, así como al fiscal jefe de Berlín, Jorg Raupach, y la jefa de Seguridad de la Agencia de Investigación de Defensa de Suecia, Asa Scott, relacionados ambos con las pesquisas sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni.