11 September 2026, Belgium, Brussels: Andrius Kubilius, European Commissioner for Defence and Space, speaks at a press conference at the European Commission. Photo: Jennifer Brückner/dpa - Jennifer Brückner/dpa

BRUSELAS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Corea del Sur han firmado este jueves un acuerdo para reforzar su cooperación en comunicaciones seguras por satélite, con el foco puesto en la futura constelación europea IRIS2, que contará con más de 350 satélites para ofrecer servicios de conectividad destinados, entre otros ámbitos, a defensa, seguridad y emergencias.

"Nuestra seguridad en la Tierra depende cada vez más de nuestra seguridad en el espacio. Por eso estamos construyendo IRIS2, una constelación multiórbita para comunicaciones seguras", ha defendido el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, durante la ceremonia de firma con el viceministro surcoreano para el Programa de Capacidades Avanzadas, Ji Yong.

El comisario ha explicado que Bruselas decidió el pasado mes acelerar el desarrollo del sistema y ampliarlo a una mayor capacidad que permitirá reforzar los servicios destinados a defensa, seguridad y respuesta a emergencias, y ha avanzado que los primeros aparatos serán lanzados a partir de 2029.

El acuerdo administrativo firmado este jueves supone, según Kubilius, el "punto de partida" para profundizar la asociación entre la UE y Corea del Sur en materia de conectividad espacial segura, en un momento en el que las comunicaciones por satélite "seguras, ininterrumpidas y de rápido despliegue" cobran cada vez más importancia para la seguridad y la resiliencia.

En este contexto, el responsable europeo ha reivindicado la apuesta de la UE por combinar una mayor autonomía con la cooperación internacional y ha recordado que Bruselas ya ha alcanzado acuerdos sobre IRIS2 con Noruega e Islandia, mientras que Ucrania será el siguiente socio.

La firma amplía además una cooperación espacial entre Bruselas y Seúl que se remonta a 2006, cuando ambas partes suscribieron un acuerdo en materia de navegación por satélite, según ha recordado el comisario.