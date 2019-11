UE.- La UE y Mauritania prorrogan un año su actual acuerdo pesquero

Publicado 13/11/2019 19:20:22 CET

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa y Mauritania han prorrogado un año su protocolo pesquero vigente, que finalizaba este viernes, permitiendo así que un total de 50 buques españoles puedan seguir faenando en aguas del país africano a partir de ese día, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este protocolo, en concreto, permite a la flota comunitaria capturar en aguas de Mauritania un total de 287.050 toneladas al año de gambas, especies demersales, atunes y pequeños peces pelágicos.

El acuerdo beneficia a buques gallegos, canarios, andaluces y vascos. Entre ellos, once buques marisqueros, once atuneros cerqueros congeladores, siete atuneros cañeros, once dedicados a merluza negra, cuatro palangreros de superficie y seis palangreros de fondo.

La prórroga del protocolo actual fue acordada entre la UE y Mauritania a principios de septiembre en la primera ronda de negociaciones entre ambas partes para renovar el acuerdo pesquero vigente. Los Estados miembros apoyaron dicha extensión el pasado viernes, aunque todavía está pendiente de ser ratificada por el Parlamento Europeo.

En virtud del acuerdo actual, el bloque paga a Mauritania una contribución financiera de 61,6 millones de euros al año, de los cuales 57,5 millones se desembolsan como pago por el acceso a sus aguas y 4,1 millones para apoyar el desarrollo de las comunidades pesqueras locales.