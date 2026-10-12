La UE prepara medidas para impedir el regreso de deportistas rusos y bielorrusos a competiciones internacionales

Archivo - FILED - 23 February 2014, Russia, Sochi: The Olympic flag (R) and the Russian flag flutter during the Closing Ceremony of the 2014 Sochi Winter Games at the Fisht Stadium. The International Olympic Committee (IOC) has opened the door for a retur - picture alliance / dpa - Archivo

BRUSELAS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea está preparando nuevas medidas para impedir el regreso de deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas internacionales, en un intento de mantener el aislamiento de Moscú y Misnsk por la invasión de Ucrania y evitar que el Kremlin utilice el deporte como instrumento de propaganda para legitimar su ofensiva militar.

"El deporte y la cultura no deben convertirse en vehículos para blanquear la agresión rusa", ha advertido la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrada este lunes en Luxemburgo.

La jefa de la diplomacia europea ha explicado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han abordado cómo impedir el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, ante los movimientos de distintas federaciones deportivas para flexibilizar las restricciones impuestas tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"A partir del debate de hoy, mis servicios, junto con la Comisión, presentarán propuestas sobre cómo mantener el aislamiento de Rusia en el deporte mundial", ha anunciado Kallas, sin concretar todavía qué medidas se plantearán ni cuándo podrían ponerse en marcha.

La política estonia ha vinculado esta iniciativa con los esfuerzos europeos para aumentar la presión internacional sobre Moscú y ha señalado que los Veintisiete también estudian reforzar las sanciones contra los responsables de la destrucción del patrimonio cultural ucraniano durante la guerra.

"Nos enfrentamos a una situación similar en el ámbito cultural", ha avisado Kallas, defendiendo la necesidad de impedir que Rusia utilice su participación en acontecimientos deportivos y culturales internacionales para proyectar una imagen de normalidad mientras continúa su ofensiva contra Ucrania.

El anuncio llega en un contexto de creciente debate sobre la reincorporación de deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, después de que distintas organizaciones deportivas hayan comenzado a revisar las restricciones adoptadas tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó en diciembre de 2025 permitir que los deportistas juveniles de Rusia y Bielorrusia participaran en competiciones internacionales bajo sus respectivas banderas e himnos nacionales, una flexibilización que contrasta con las restricciones impuestas desde 2022.