Archivo - Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos, y Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Marruecos han celebrado este martes en Bruselas una reunión para reforzar su cooperación en materia de paz y seguridad en el Magreb y África, con especial atención a la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad, y en la que han reafirmado su compromiso con el multilateralismo, Naciones Unidas y el respeto al Derecho Internacional.

Se trata del segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre la UE y Marruecos, después de que en mayo de 2024 se celebrara esta misma iniciativa en Rabat, y pocos meses después del Consejo de Asociación UE-Marruecos celebrado en enero de este año en la capital comunitaria, meses antes del estallido de la crisis en Ceuta.

"Las delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre sus respectivas iniciativas de paz y seguridad en el Magreb y en África, incluida la región del Sahel. Las conversaciones también abordaron la situación de seguridad en Oriente Medio, incluyendo Irán, los territorios palestinos ocupados, Líbano y Siria, así como en Ucrania", reza un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

A la cita de este martes ha acudido en nombre de la Unión Europea el diplomático rumano Cosmin Dobran, director de Paz, Asociaciones y Gestión de Crisis del SEAE. Por parte marroquí ha acudido Ismail Chekkori, director de Asuntos Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos.

Ambos representantes han abordado "diversas áreas de cooperación", como la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, la coordinación en materia de ciberseguridad internacional y la no proliferación y el desarme.

También han reafirmado su compromiso compartido con "un orden internacional basado en normas", con un multilateralismo eficaz, con "el papel de Naciones Unidas y su carta", y con el respeto al Derecho Internacional. Asimismo, han acordado "profundizar su cooperación en foros internacionales y regionales, en particular en la zona euromediterránea" y con sus socios africanos, para promover "la estabilidad, la paz y la seguridad a largo plazo".

Según ha explicado el SEAE, este Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre la UE y Marruecos se celebra periódicamente, alternando entre Rabat y Bruselas.

COOPERACIÓN CON RABAT DESPUÉS DE LA CRISIS DE CEUTA

La reunión se produce meses después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta, una crisis tras la que Bruselas ha insistido en considerar a Rabat un socio clave para la Unión Europea, sobre todo para mantener la cooperación en materia migratoria.

Durante este tiempo, la Comisión Europea ha defendido la colaboración con las autoridades marroquíes para combatir la migración irregular y las redes de tráfico de migrantes, al tiempo que ha pedido su cooperación para facilitar el retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.

En su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) del pasado 16 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió a los ceutíes para decir que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y proclamar que, por ello, "Europa estará ahí" para ellos.

"Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles. La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha remachado", reivindicó.